  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

"طاووس‌های بی‌پر" برای نمایش در جشنواره آماده می‌شود

"طاووس‌های بی‌پر" برای نمایش در جشنواره آماده می‌شود

فیلم سینمایی "طاووس‌های بی‌پر" ساخته جواد مزدآبادی تا چهار روز دیگر برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می‌شود.

مزدآبادی درباره نخستین تجربه سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: مرتضی شفیع به تازگی کار ساختن موسیقی را تمام کرده و فیلم در مرحله اپتیک است. طبق برنامه فیلم هشتم بهمن برای حضور در جشنواره آماده می‌شود. از نتیجه کار راضی‌ام و فکر می‌کنم "طاووس‌های بی‌پر" با دیگر فیلم‌های جشنواره فجر قابل رقابت باشد.

این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه فریبرز عرب‌نیا به عنوان بازیگردان است. عرب‌نیا، هنگامه قاضیانی، آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار بازیگران "طاووس‌های بی‌پر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل می‌شود.

از دیگر عوامل تولید این فیلم می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: سعید نعمت‌الله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده و طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.

کد مطلب 821170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها