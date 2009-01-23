مزدآبادی درباره نخستین تجربه سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: مرتضی شفیع به تازگی کار ساختن موسیقی را تمام کرده و فیلم در مرحله اپتیک است. طبق برنامه فیلم هشتم بهمن برای حضور در جشنواره آماده می‌شود. از نتیجه کار راضی‌ام و فکر می‌کنم "طاووس‌های بی‌پر" با دیگر فیلم‌های جشنواره فجر قابل رقابت باشد.

این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه فریبرز عرب‌نیا به عنوان بازیگردان است. عرب‌نیا، هنگامه قاضیانی، آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار بازیگران "طاووس‌های بی‌پر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل می‌شود.

از دیگر عوامل تولید این فیلم می‌توان به فیلمنامه‌نویسان: سعید نعمت‌الله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده و طراح چهره‌پردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.