مزدآبادی درباره نخستین تجربه سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: مرتضی شفیع به تازگی کار ساختن موسیقی را تمام کرده و فیلم در مرحله اپتیک است. طبق برنامه فیلم هشتم بهمن برای حضور در جشنواره آماده میشود. از نتیجه کار راضیام و فکر میکنم "طاووسهای بیپر" با دیگر فیلمهای جشنواره فجر قابل رقابت باشد.
این فیلم که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده نخستین تجربه فریبرز عربنیا به عنوان بازیگردان است. عربنیا، هنگامه قاضیانی، آهو خردمند، حمیدرضا هدایتی، خسرو احمدی و آناهیتا افشار بازیگران "طاووسهای بیپر" هستند که در ورامین فیلمبرداری شده و داستان زنی است که با از دست دادن شوهرش دچار مشکل میشود.
از دیگر عوامل تولید این فیلم میتوان به فیلمنامهنویسان: سعید نعمتالله و مزدآبادی، فیلمبردار: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر، صدابردار: مجتبی برهانیزاده و طراح چهرهپردازی: بابک شعاعی اشاره کرد.
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