دیدار تیم های فوتبال دختران و پسران استقلال/ با خاطیان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه هفته جاری اتفاقی روی داد که برای نخستین بار در ورزش کشور شاهد آن بوده ایم. در این روز تیم های فوتبال نوجوانان استقلال و تیم فوتبال بانوان این باشگاه دیداری با یکدیگر داشته اند که با اعتراض مسئولان ورزش و معاون فرهنگی ، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی مواجه شده است.

عبدالرضا ساور با تاکید بر اینکه عدول از اصول و فضای فرهنگی ورزش کشور غیر قابل گذشت است، گفت: از باشگاه استقلال خواسته ایم با پیگیری موضوع با مقصران برخورد انضباطی لازم را صورت دهد.

ساور در ادامه با محکوم کردن این حرکت خاطر نشان کرد: در آیین نامه هایی فرهنگی که از سوی معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی به کلیه ادارات کل تربیت بدنی ، فدراسیون ها و باشگاهها ارسال شده ، تاکید شده که بایستی شرایط به گونه ای تعریف شود که تمرینات تیم های مردان و بانوان در فضاهایی جداگانه از یکدیگر دنبال شود تا در فضای فرهنگی و سالم ورزش، بانوان نیز بی دغدغه تمریناتشان را پی گرفته و استعدادها و پتانسیل های ورزشی خویش را شکوفا سازند. اگرچه تاکنون نیز این مساله مورد توجه قرار گرفته ، اما سازمان با قاطعیت پیگیر موضوع بوده و از باشگاه استقلال خواسته است تا با پیگیری موضوع، ضمن گزارش دقیق ماجرا به سازمان برای تصمیمات بعدی، با عوامل و مقصران این مساله برخورد انضباطی لازم را صورت دهد تا دیگر شاهد چنین اهمالی در محیط های ورزشی نباشیم.

معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه اهمال صورت گرفته نباید فرصتی برای نادیده گرفتن اقدامات خوب صورت گرفته در جهت فضای سالم ایجاد شده در ورزش، در اختیار فرصت طلبان قرار دهد، از مدیران باشگاهها، روسای فدراسیون ها و دست اندرکاران ورزش در اقصی نقاط کشور خواست تا طبق بخشنامه های فرهنگی صادره ، با جدیت بیشتری مراقبت کنند تا فعالیت های ورزشی مردان و بانوان در محیط های جداگانه و در زمان های جدا از یکدیگر دنبال شود. کما اینکه امروز و به دنبال سیاست ها و برنامه های به اجرا در آمده از سوی سازمان تربیت بدنی در توسعه زیرساخت ها و تصویب ساخت سالن های ویژه بانوان در هر شهر، شرایط خوبی برای فعالیت بانوان ورزشکار ایجاد شده است.

ساور در پایان تصریح کرد: اضافه بر آنکه امروز با سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش آموزش، تمام امور بانوان در زمینه داوری ، مربیگری و امور اجرایی از سوی خود بانوان انجام می شود تا در بستر فرهنگی و سالم تعریف شده ، ورزش بانوان نیز به رشد و شکوفایی بیشتری برسد.

ورزشگاه مرغوبکار که سالها محل تمرینات تیم فوتبال بزرگسالان استقلال بوده است، در حال حاضر به عنوان محل تمرینات تیم های پایه این باشگاه در نظر گرفته شده است.