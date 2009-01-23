آیت الله سیستانی خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، در این بیانیه تاکید شده است که آیت الله سیستانی به طور یکسان به تمامی جریان های سیاسی می نگرد.

این روحانی عالیقدر شیعه در بخش دیگر بیانیه، تمامی شهروندان عراقی را تشویق کرده است که با وجود عدم رضایت از تجارب انتخاباتی سابق در انتخابات شوراهای استانی شرکت کنند.

وی همچنین تاکید کرد که رای دهندگان پس از بررسی و دقت در مورد اینکه چه کسی شایسته عضویت در شورای استان ها است و به آرمان های ملت عراق پایبند است و برای تحقق روند آشتی ملی و خدمت به ملت عراق تلاش می کند، نامزدهای انتخاباتی را برگزینند.

انتخابات شوراهای استانی 31 ژانویه (12 بهمن) برگزار خواهد شد.