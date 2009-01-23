100 میلیارد دلار سهام شرکتهای دولتی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش بحران مالی غرب چالشها و فرصتها در کیش با اشاره به بحران اقتصادی جهان به ویژه اقتصادهایی که بی مهابا شکل گرفته اند و اینکه این بحان از بازار مسکن و آمریکا به سایر اقتصادها سرایت کرد، گفت: این بحران بالغ بر 31 هزار میلیارد دلار ثروت اقتصادی و ثروت مردم جهان را از بین برد. برهمین اساس، اغلب سرمایه های مردم بی گناه در این گونه بحرانها از بین می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به ریزش شاخصها در بورسهای عمده جهان اشاره و تصریح کرد: این ریزش شاخص از 30 تا 80 درصد در روزهای مختلف متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه ابعاد بحران ، رشد اقتصادی در دنیا را نیز بسیارناگوار کرده است ،گفت: پیش بینی های رشد اقتصادی در سال 2008 کمتر از نصف پیش بینی های رشد اقتصادی چند ماه گذشته است و این رشد در کشورهای صنعتی ، آمریکا ، اتحادیه اروپا و ژاپن صفر و یا منفی پیش بینی شده است.

حسینی پیش بینی کرد که بر اساس تجربیات قبلی و ابعاد بحران به غیر از سال جاری میلادی ، تا نیمه اول سال 2010 نیز با این بحران مواجه باشیم ، بنابراین در این شرایط شایسته نبود که مدیران اقتصادی ایران تنها نظاره گر باشند.

وی به ابتکار عمل رئیس جمهور برای تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیئت دولت درآبان ماه سالجاری برای بررسی بحران مالی غرب اشاره کرد و گفت: براساس حکم رئیس جمهور این کارگروه 3 موضوع بررسی حوزه گسترش بحران ، بررسی راهکار آسیبهای آن و راههای صیانت از منابع ومنافع ایران در دستور کار قرار گرفت.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: گزارش ارائه شده به رئیس جمهور حکایت از این مطلب داشت که بحران قطعا از بازارهای مالی فراتر می رفت و به بازارهای واقعی می رسید.

به گفته وی گرچه اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام با بازارهای مالی از بحران مالی جهانی کمتر آسیب می بیند اما به دلیل تماس با تجارت خارجی ، از منظر اقتصاد واقعی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی یادآورد: اما در عین حال در شرایطی که بازارهای مالی دنیا در اثر این بحران فرو ریخت ، بازار ایران رشد داشته است به نحوی که در 6ماهه اول امسال بالغ بر 25 درصد رشد در بازار سرمایه ایران را شاهدبودیم.

حسینی گفت: زمانی که قیمت نفت به شدت کاهش یافت، بحران به شدت فراگیر شد و شاخصها در بازارهای مالی ایران اتفاق بازار سرمایه ایران نسبت به بازارهای جهانی کمترین آسیب را داشت و تنها با کاهش شاخص 15 درصدی مواجه شد. به علاوه در همین زمان سیاست واگذاری سهام پیگیری شد و حجم بازار افزایش یافت، به نحوی که حجم این بازار از 46 میلیارد دلار در ابتدای سال 87 به 48 میلیارد دلار در دی ماه رسیده است.

وی به ارائه راهکارها برای مواجه با بحران توسط کارگروه تشکیل شده به رئیس جمهور خبر داد و با اشاره به فراگیر بودن بحران بر تداوم فعالیت کارگروه تاکید و تصریح کرد: جمعی از وزرا از جمله اقتصاد و دارایی، خارجه ، نفت ، صنایع و معادن ، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مسئول رسیدگی و رصد امور بحران مالی و پیگیری آن در اقتصاد ایران برای مقابله با آن شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تدوین بسته سیاستی برای مقابله با بحران توسط کارگروه مذکور خبر داد و گفت: این بسته شامل مصوباتی از جمله حمایت از بازار سرمایه و فعالان آن، حمایت از بازار تولید و شرکتهای بورسی ، حمایت از جذب منابع مالی و خارجی و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در عرصه اقتصاد است.

وی از عزم دولت در جهت استفاده از تهدیدها به فرصتها خبر داد و گفت: ایران مستقل از بحران مالی غرب ، برای ساختن اقتصاد ایران نیاز به مشارکت هموطنان داخلی وخارجی از کشور دارد.

حسینی با بیان اینکه دارای فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاری است از سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی برای سرمایه گذاری و فعالیت در اقتصاد ایران دعوت به عمل آورد و از حمایت های مختلف دولت از آنها تاکید کرد.

وی همچنین به واگذاری سهام شرکتهای دولتی بر اساس ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون ساسی اشاره و بیان کرد : بر اساس برآوردهای اولیه قرار است که یکصد میلیارد دلار واگذاری سهام صورت گیرد که 60 درصد آن فرصتها ی بکری برای سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: همچنین قرار است 60 میلیارد دلار از دارایی ها در 6 سال آینده درعرصه های مختلف نفت، گاز ، پتروشیمی ، مخابرات و غیره واگذار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور اشاره و تصریح کرد: دولت مصمم است که با اصلاح نظام قیمت گذاری سلطه دستور را از قیمتها برداردو اجازه دهد تا اقتصاد ایران آزاد باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه عزم و مشارکت مردم، فرصتهای اقتصاد ایران را به فعل در آوریم.