به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کنگره‌های شعر رضوی ضمن بیان این مطلب گفت: جشنواره شعر فجر، جشنواره ‌ای است که از حیث ملی و اسلامی سامان یافته و از جنبه‌های دینی و ملی، شرکت‌‌ کنندگان خوبی دارد که در مراحل مختلف برگزاری، حضور مشهودی دارند.



وی افزود: تمامی شاعرانی که به عللی در جشنواره‌های موضوعی دیگر شرکت نمی‌کنند، در این جشنواره به علت طرح مضامین دینی و ملی شرکت گسترده‌تری دارند.



ساعی استقبال از جشنواره امسال را نیز خوب پیش‌بینی کرد و گفت: امسال نیزهمچون دو سال گذشته شاعران و مخاطبان جدی شعر این جشنواره را با جدیت پیگیری خواهند کرد و در آن شرکت‌ می‌کنند.



این شاعر خراسانی در پایان تأکید کرد: دست‌اندرکاران جشنواره نیز باید با طرح‌ریزی دستورات جامع و برنامه‌ریزی دقیق به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوار دینی و ملی کمک کنند.



سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.