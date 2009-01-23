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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

دبیر کنگره‌های شعر رضوی:

برنامه‌ریزی دقیق جشنواره شعر فجر را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند

برنامه‌ریزی دقیق جشنواره شعر فجر را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند

عباس ساعی خواستار آن شد تا دست‌اندرکاران جشنواره شعر فجر با طرح‌ریزی دستورات جامع و برنامه‌ریزی دقیق به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوار دینی و ملی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کنگره‌های شعر رضوی ضمن بیان این مطلب گفت: جشنواره شعر فجر، جشنواره ‌ای است که از حیث ملی و اسلامی سامان یافته و از جنبه‌های دینی و ملی، شرکت‌‌ کنندگان خوبی دارد که در مراحل مختلف برگزاری، حضور مشهودی دارند.

وی افزود: تمامی شاعرانی که به عللی در جشنواره‌های موضوعی دیگر شرکت نمی‌کنند، در این جشنواره به علت طرح مضامین دینی و ملی شرکت گسترده‌تری دارند.

ساعی استقبال از جشنواره امسال را نیز خوب پیش‌بینی کرد و گفت: امسال نیزهمچون دو سال گذشته شاعران و مخاطبان جدی شعر این جشنواره را با جدیت پیگیری خواهند کرد و در آن شرکت‌ می‌کنند.

این شاعر خراسانی در پایان تأکید کرد: دست‌اندرکاران جشنواره نیز باید با طرح‌ریزی دستورات جامع و برنامه‌ریزی دقیق به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوار دینی و ملی کمک کنند.

سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 821189

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