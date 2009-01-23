به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کنگرههای شعر رضوی ضمن بیان این مطلب گفت: جشنواره شعر فجر، جشنواره ای است که از حیث ملی و اسلامی سامان یافته و از جنبههای دینی و ملی، شرکت کنندگان خوبی دارد که در مراحل مختلف برگزاری، حضور مشهودی دارند.
وی افزود: تمامی شاعرانی که به عللی در جشنوارههای موضوعی دیگر شرکت نمیکنند، در این جشنواره به علت طرح مضامین دینی و ملی شرکت گستردهتری دارند.
ساعی استقبال از جشنواره امسال را نیز خوب پیشبینی کرد و گفت: امسال نیزهمچون دو سال گذشته شاعران و مخاطبان جدی شعر این جشنواره را با جدیت پیگیری خواهند کرد و در آن شرکت میکنند.
این شاعر خراسانی در پایان تأکید کرد: دستاندرکاران جشنواره نیز باید با طرحریزی دستورات جامع و برنامهریزی دقیق به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوار دینی و ملی کمک کنند.
سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
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