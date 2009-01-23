مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام دبیرخانه این جشنواره و باتوجه به استقبال شاعران کشور مهلت ارسال آثار برای شرکت در بخش رقابتی جشنواره تا ده بهمن ماه تمدید شد.



شاعران واجد شرایط می‌توانند آثار خود را برای شرکت در جشنواره‌ها به آدرس: تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان فجر (جم سابق)، شماره 9 ، ساختمان فجر، طبقه چهارم ، دبیرخانه مرکزی تا پایان وقت اداری روز دهم بهمن ماه ارسال کنند.



همچنین در صورت نیاز به تمدید مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره‌های استانی شعر فجر از طریق دبیرخانه‌های استانی اعلام خواهد شد.



علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88342979 تماس حاصل نمایند.



سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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