تاکید عراق بر آمادگی برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عبدالقادر جاسم اعلام کرد که کشورش در صورت دستور "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای عقب نشینی ناگهانی از عراق آمادگی [تعامل] با بدترین احتمالات را دارد.

وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ارتش عراق به میزان 90 درصد آمادگی دارد تا ماموریت و وظائف خویش را اجرا کند اما برای تشکیل نیروی هوایی که قادر به انجام وظائف خویش باشد تا سال 2010 به زمان نیاز دارد.

این در حالی است که "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد عقب نشینی ناگهانی نظامیان آمریکایی از عراق را بعید دانست.

وی عقب نشینی ناگهانی نظامیان آمریکایی از عراق را امری خطیر اعلام کرد و گفت: شبکه القاعده در عراق منتظر فرصت جدید برای از سرگیری فعالیت های خود هستند.

لازم به ذکر است که به موجب توافقنامه خروج میان بغداد و واشنگتن که اواخر سال گذشته میلادی به امضا رسید؛ نظامیان آمریکایی به طور تدریجی تا سال 2011 از عراق خارج خواهند شد.

در حال حاضر 143 هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند.