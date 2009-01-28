هوای سرد کوهستان می تواند سالی 5 ماه طول عمر را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری یو.اس.ای.تودی، حتی کشورهایی که هوای سرد و زمستانهای پر برف دارند نیز به دلیل قابلیت اسکی به عمر افراد ورزشکار می افزایند.

از سوی دیگر رفتن به کوهستان و دوری از هوای آلوده شهری می تواند میزان آلودگی را به یک سوم کاهش دهد.

بررسیها نشان داده میزان آلودگی ذرات معلق در هوا که به طور متوسط در هوای شهری 21 میکروگرم در هر متر مربع است در هوای کوهستان تا 14 میکروگرم کاهش می یابد.

به همین دلیل به هر دهه از عمر افرادی که در کوهستان زندگی می کنند و یا حتی در فصول سرد سال به منظور ورزش و اسکی به کوهستان می روند حدود 5/3 سال اضافه می شود.

از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 4/1 درصد از کل مرگ و میرها در کوهستان ناشی از آلودگیهاست و این رقم نشان دهنده میزان ناچیز الودگیها در اینگونه مناطق است.