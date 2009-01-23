برف مناطق وسیعی از استان یزد را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، از عصر پنج شنبه بارشهای پراکنده در استان یزد به شکل بارانهای ریز آغاز شد و این بارشها در نیمه های شب با کاهش دما به برف تبدیل شد.

صبح امروز پس از حدود هفت ساعت بارش برف، مردم یزد کوچه ها و خیابانهای خود را پوشیده از برف دیدند و در برخی مناطق هیاهوی شادی از بارش برف به گوش می رسد.

این بارشها هم اکنون دوباره به باران تبدیل شده اما بر اساس گزارشهای هواشناسی در مناطق مرتفع استان همچنان به شکل برف ادامه دارد.

مردم یزد با به نیمه رسیدن فصل بارندگی بیم آن داشتند که امسال نیز دوباره خشکسالی بر استان سایه افکند و کویر تشنه یزد در این دوره تنها یکبار از نعمت برف و باران برخودار شود اما خوشبختانه بارشها آغاز شد و کشاورزان در بسیاری از نقاط استان به طور دسته جمعی نماز شکر به جا آورده اند.

دما نیز در همه نقاط استان با کاهش مواجه بوده و در برخی مناطق نظیر بیداخوید به زیر صفر رسیده است.