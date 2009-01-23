350 عنوان کتاب در سوره مهر منتشر شده ‌است

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 130 عنوان از این کتابها چاپ اول ‏،40 عنوان کتاب بازآفرینی شده و بقیه تجدید چاپی هستند.

مرکز آفرینشهای ادبی با 122 عنوان و دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری با 104 عنوان رتبه‌های اول در تولید کتابهایی را که در سال جاری از سوره مهر منتشر شده به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین تعداد 30 عنوان از این کتابها مربوط به تولیدات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 11 عنوان تولید دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و 15 عنوان از کتابهای تولید شده مراکز استانی حوزه هنری است.

از میان کتابهای باز آفرینی شده در سوره مهر درسال 87 می‌توان به کتابهایی همچون "سفر به روسیه" و"سفر به قبله" از هدایت الله بهبودی ، "فصل درو کردن خرمن" از محمدرضا بایرامی ، "وقتی آقاجان دستگیر شد" از داوود امیریان ، "اقلیت" و "گریه‌های امپراطور" از فاضل نظری ،"زمانی برای بزرگ شدن" ازمحسن مومنی و"از این ستاره تا آن ستاره" ازسلمان هراتی اشاره کرد.



همچنین کتابهایی همچون" سیاه چمن" از امیر حسین فردی ،"همزاد" از نورالدین آزاد ،"عید پاک" و"عابر پیاده" از محسن سلیمانی ،" بیان در شعر فارسی " از بهروز ثروتیان ، "هستم اگر می روم" و " شهری که مردم آن با زانو راه می رفتند" از محمد رضا سرشار ، "عشق خامه ای " از شهرام شفیعی ، "درام نویسان جهان" از منصور خلج و "همپای صاعقه" از گلعلی بابایی از دیگر آثاری هستند که از ابتدای سالجاری تجدید چاپ شده‌اند.



"ساعتها همه خوابند" ازحسین علی جعفری ،"بررسی عناصر داستان ایرانی" از مرحوم حسین حداد ،"رصد صبح" از محمد کاظم کاظمی ،"آیینه نور و هنر" از حبیب الله آیت اللهی ،"میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه" از سمانه کاظمی ، "دین و سینما" از مرحوم مددپور ، "طنزآوران امروز ایران" از سید عبدالکریم موسوی ، "نمایش رو حوضی" از محمدباقر انصاری ، "ایده پردازی برای فرهنگ سازی" از حسن بنیانیان و "حقوق شهروندی و عدالت از عماد افروغ از جمله آثار چاپ اولی سوره مهر در مدت زمان ذکر شده هستند.