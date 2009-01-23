‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه فرجام‌خواهی آمستردام طی حکم مکتوبی اعلام کرده دیدگاه های مناقشه آمیز والیدرز، اهانت جزایی را علیه وی شکل داده است.

چندین سازمان و افراد مستقل ازدادگاه برسر امتناع دادستان مبنی بر متهم کردن وایلدز سازنده فیلم " فتنه" فرجام خواهی کرده اند.

دادگاه اعلام کرده است : گیرت وایلدرز به مؤمنان مسلمان اهانت کرده است و این اقدام را به واسطه اهانت به نمادهای اعتقادات اسلامی انجام داده است.

گیرت وایلدرز نماینده افراط گرای پارلمان هلند به حمله علیه اسلام و مسلمانان بدنام است. وی در ماه مارس سال 2008 فیلم مستند 15 دقیقه ای را در اینترنت پخش کرد تحت عنوان " فتنه" که طی آن اسلام و قرآن را با خشونت و تروریسم یکی دانسته است.

پخش این فیلم انتقادهای بین المللی به دنبال داشت و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آن را فیلمی اهانت آمیز و ضد اسلامی توصیف کرد.

وایلدرز مدعی شده تصمیم دادگاه آزادی بیان وی را نقض کرده اما دادگاه فرجام خواهی تأکید کرده که یک مسئله جزایی و محکومیت احتمالی آزادی بیان وی را نقض نمی کند.

جامعه مسلمان هلند که یک میلیون نفر از 16 میلیون نفر جمعیت این کشور را تشکیل داده از تصمیم دادگاه فرجام خواهی استقبال کرد.

