سفیر فلسطین و رئیس دفتر حماس به اصفهان سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان برگزاری مراسم افتتاحیه تقاطع غیرهم سطح "شهدای غزه" یکشنبه هفته جاری با حضور مقامات کشوری، استانی و مدیران اصفهان برگزار خواهد شد که یکی از برنامه های این مراسم تقدیر از مقاومت اسلامی مردم غزه و فلسطین است که به نمایندگی از همه این مجاهدان از صلاح زواوی و ابواسامه تقدیر و پیام تبریک مردم شهید پرور اصفهان به مناسبت پیروزی بزرگ مردم غزه بر رژیم اشغالگر قدس به آنان اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر تقاطع غیرهمسطح شهدای غزه در حدفاصل خیابان دانشگاه تا ارتش احداث شده که برای ساماندهی ترافیکی حلقه دوم شهر و روانسازی ترافیک در این محدوده است طول این طرح بیش از 500 و عرض تندرو آن 20 متر بوده؛ همچنین دارای دو عرض 5/7 متری تندرو شمالی و جنوبی است.

در احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای غزه 7 هزار متر مکعب خاکبرداری، 14 هزار متر مربع قالب بندی و 1800 متر مکعب آسفالت انجام شده که این طرح دارای سه پل اتصال حکیم نظامی به شهدای صفه و دو دوربرگردان شرقی ‌ـ غربی است.

برای احداث، آزادسازی و جابه جایی تاسیسات این پروژه بیش از 50 میلیارد ریال هزینه شده است.