کوهدشت بسیاری از تجهیزات اولیه پزشکی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، حجت الاسلام اکبری صبح امروز در جلسه شورای بهداشت شهرستان کوهدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان، اظهار داشت: نبود تجهیزات اولیه پزشکی در یک شهرستان به معنی به خطر انداختن جان مردم و سلامت یک جامعه است.

وی با اشاره به بخش از آیات قرآن کریم پیرامون عظمت احیا نفس به عنوان یکی از وظایف مهم جامعه پزشکی، از توزیع نامناسب تجهیزات و امکانات بهداشتی درمانی در استان ابراز نارضایتی کرد و بیان داشت: در توزیع تجهیزات و امکانات بخش بهداشت و درمان احساس می شود که نسبت به شهرستان کوهدشت به عدالت رفتار نمی شود.

امام جمعه شهرستان کوهدشت در ادامه از نبود دستگاه سی تی اسکن، زایشگاه مجهز زنان، کمبود تخت بیمارستانی و نیروی متخصص به عنوان عمده ترین مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهرستان نام برد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه از عدالت به عنوان روح اسلام و دین و یک ارزش گرانبها و والا نام برد و افزود: عدالت امری است که پیامبر اسلام برای تبیین و گسترش آن قیام کرد و همه ما باید برای تحقق آن در جامعه تلاش کنیم.

علی چراغیان خواستار برنامه ریزی متولیان بخش سلامت بر مبنای سیاست های کلی نظام شد و اظهار داشت: باید در همه مقولات سیاست های کلی نظام را بر نظرات و خواسته های شخصی ترجیح داد و در این راستا بستر را برای مشارکت مردم فراهم کرد.

وی همچنین سوق دادن جامعه به سمت منافع و خیر جمعی را کاری ارزشمند و تاثیر گذار دانست و این مهم را بر عهده صدا و سیما، مطبوعات و تریبون های عمومی نهاد.

وضعیت بهداشت و درمان یکی از اعتراضات جدی مردم کوهدشت به مسئولین است

به گزارش مهر، فرماندار شهرستان کوهدشت نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان به عنوان یکی از اعتراضات جدی مردم کوهدشت به مسئولین در این شهرستان است.

سیروس ابراهیمی از بحث بهداشت و درمان به عنوان یکی از شاخص های توسعه نام برد و عنوان کرد: هیچ جامعه ای توسعه نمی یابد مگر اینکه در حوزه بهداشت و درمان آن توسعه ای اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه در حوزه و بهداشت و درمان نارسایی های بسیاری مشاهده می شود، افزود: علیرغم اقدامات خوب انجام گرفته در سالهای گذشته متاسفانه پیشرفت چشمگیری در راستای رشد و توسعه بخش بهداشت و درمان در مقایسه با شاخص های بهداشتی در این شهرستان مشاهده نمی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه در سخنانی مقوله سلامت را یک مقوله کاملا فرابخشی دانست و ضمن تاکید بر همکاری بین دستگاهی در این راستا، گفت: حرکت در مسیر توسعه میسر نخواهد شد مگر اینکه نگاه ما یک نگاه سلامت محور باشد.

قدرت الله شمس خرم آبادی واقعی نبودن سرانه بهداشت و درمان، کمبود اعتبارات، خودگردانی بیمارستان ها، افزیش رو به رشد سطح توقعات مردم و وجود بیماری های نو پدید و باز پدید را از مهم ترین چالش های فراروی بحث بهداشت و درمان در نگاه کلان عنوان کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت نیز در این جلسه تامین و جذب نیروهای متخصص و درمانی، ساخت زایشگاه مستقل، احداث ساختمان های مستقل اورژانس، مرکز بهداشت، آزمایشگاه مرکزی، آموزشگاه بهورزی، احداث بخش سوختگی و احداث بیمارستان جدید شهرستان را از مهم ترین نیازهای شبکه بهداشت و درمان کوهدشت دانست.