به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که از ساعت 10 روز شنبه 5 بهمن در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، محمدحسین صفارهرندی وزیرارشاد، سیدمحمدحسین ابوترابی نایب رئیس مجلس و جمعی از مسئولین فرهنگی، کارشناسان و صاحبان صنعت چاپ حضور خواهند داشت.

فردا همچنین به مناسبت سال "نوآوری و شکوفایی" کارگاهی با این عنوان برگزار می‌شود.

ازدیگر برنامه‌های روز نخست این نمایشگاه ارائه "دستاوردهای جدید چاپ دنیا و مباحث جدید تکنولوژی" از سوی نمایندگان صنعت چاپ کشور‌های شرکت کننده در این نمایشگاه است.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی کشوراز فردا تا 8 بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپاست.