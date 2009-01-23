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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

با سخنرانی وزیر ارشاد؛

نمایشگاه بین‌المللی چاپ فردا افتتاح می‌شود

نمایشگاه بین‌المللی چاپ فردا افتتاح می‌شود

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی "صنعت چاپ و بسته‌بندی" فردا (شنبه) با سخنرانی صفار هرندی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که از ساعت 10 روز شنبه 5 بهمن در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، محمدحسین صفارهرندی وزیرارشاد، سیدمحمدحسین ابوترابی نایب رئیس مجلس و جمعی از مسئولین فرهنگی، کارشناسان و صاحبان صنعت چاپ حضور خواهند داشت.

فردا همچنین به مناسبت سال "نوآوری و شکوفایی" کارگاهی با این عنوان برگزار می‌شود.

ازدیگر برنامه‌های روز نخست این نمایشگاه ارائه "دستاوردهای جدید چاپ دنیا و مباحث جدید تکنولوژی" از سوی نمایندگان صنعت چاپ کشور‌های شرکت کننده در این نمایشگاه است.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی کشوراز فردا تا 8 بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپاست.

کد مطلب 821229

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