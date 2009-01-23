درخواست مجلس برای پیگیری پرونده تبصره 13 در دادسرای دیوان محاسبات

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه "این گزارش محرمانه بوده و بهتر بود رسانه ای نمی شد" ، گفت: این گزارش باید در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته تا انها پیگیری های لازم را در این باره انجام دهند.

حمیدرضا کاتوزیان افزود: گزارش دیوان محاسبات در مورد تبصره 13 بودجه 85 به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود تا دادسرای این دیوان رای قانونی خود را صادر کرده و با متخلفان احتمالی برخورد لازم صورت بگیرد.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به خاطر محقق نشدن مصوبه اش از مسئولان مربوطه در این راستا توضیح خواهد خواست یا نه ، گفت: به احتمال فراوان هفته آینده پس از تعطیلات مجلس برخی از کمیسیونها از رئیس وقت ستاد تبصره 13 توضیحات لازم را خواهند خواست.

رئیس کمیسیون انرژی افزود : به هر حال این گزارش به مجلس ارائه شده و نمایندگان پیگیر مطالبات مردم هستند.

پیش از این شهردار تهران نیز درباره این گزارش گفته بود: از سال 85 بیشترین پیگیری در خصوص تبصره 13 را انجام دادیم و به نتیجه ای نرسیدیم. حال با توجه به ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس امیدوارم مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری کند تا این مباحث حل و فصل شود.



گزارش دیوان محاسبات حاکی است که در سال 85 نمایندگان ویژه رییس جمهور 889 میلیارد تومان را بین دستگاه‌‏ها توزیع کردند؛ اما سرنوشت 52 میلیارد تومان در این جا مشخص نیست. موسی الرضا ثروتی

دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به رئیس مجلس و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اعلام تخلفات صورت گرفته در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 85 پرداخته است. دراین گزارش دیوان محاسبات به بیان تخلفات صورت گرفته در اجرای هر یک از بندهای این تبصره پرداخته است.

تبصره 13 در بودجه سال های 85 و 86 مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت تا دولت با اجرای آن سهم حمل ونقل عمومی کل کشور را به مرز 75 درصد برساند. طبق گزارش دیوان محاسبات که بنا بر اخبار منتشره به امضای رحمانی فضلی رئیس این دیوان هم رسیده ، تنها 30 درصد از این تبصره در سال 85 اجرایی شده است.

به گزارش مهر ، در برخی از بندهای گزارش این نهاد نظارتی، از ارقامی صحبت شده که سرنوشت آن مبهم مانده است. همچنین در موادی از این تبصره آورده شده در بخش هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی خودروهای فرسوده که تاکنون گفته می شد مشکل اعتبارات وجود دارد، نه تنها چنین مشکلی نبوده بلکه اعتبارات میلیاردی به خاطر بلااستفاده ماندن به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است.

پیش از این موسی الرضا ثروتی گفته بود درحالی که مجلس اجازه استفاده از مبلغ 1 میلیارد و 13 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی در سال 85 را به دولت داد و به همین دلیل 942 میلیارد تومان به حساب نمایندگان ویژه رئیس‌‏جمهور داده شده تا بین شهرها توزیع کنند، اما گزارش دیوان محاسبات حاکی است که از این مبلغ "نمایندگان ویژه رییس جمهور 889 میلیارد تومان را بین دستگاه‌‏ها توزیع کردند؛ اما سرنوشت 52 میلیارد تومان در این جا مشخص نیست."