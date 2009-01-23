جلسه بررسی مشکلات طرح میدان امام ارومیه بدون نتیجه خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نشست وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل اختلاف نظر و ارائه گزارش و راهکاری متناقص از سوی مسئولان این طرح از جمله معاون عمران و بهسازی شهری وزیر مسکن، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، شهردار ارومیه و مجری طرح، اظهار نظر نهایی در خصوص مشکلات این طرح را منوط به ارائه اطلاعات، پیشنهادات و گزارشات کامل درخصوص این طرح از سوی هریک از مسئولان فوق دانست.

محمد سعیدی کیا با اشاره به لزوم مشارکت مردمی برای تسریع در اتمام این طرح از دستگاه های اجرایی خواست مشکلات اجرایی شامل طرح های توسعه و مشاور طرح گسترش میدان امام را به سرعت رفع کنند.

معاون عمران و بهسازی شهری وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این نشست گفت: اجرای این طرح که از پانزده سال پیش آغاز شده در زمینی به مساحت 7.4 هکتار در محدوده خیابان امام در حال اجراست.

محسن اکبرزاده ادامه داد: از زمان اجرای این طرح باید 3.2 هکتار از زمین ها تملک می شد که تاکنون یک سوم زمین ها و 204 واحد مغازه در اطراف طرح تملک و دوم سوم زمین ها بدون تملک باقی مانده است.

وی با بیان اینکه برای تملک زمین ها و مغازه ها، 13 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، بیان داشت: طرح میدان امام مقرر شده است در 9 بلوک و در دو فاز اجرا شود که تاکنون 4 بلوک شامل آر6، اسپیرو، سرای مهدی زاده و سروش با روند کند در حال اجرا هستند.

اکبرزاده از تزریق 70 میلیارد ریال اعتبار برای تسریع 4 بلوک در دست اجرا خبر داد و اظهار داشت: این طرح ها تا پایان مهر ماه سال 90 خاتمه می یابد و در این زمینه از نظر اعتباری و زمانبندی مشکلی وجود ندارد.

این اظهارات معاون وزیر از سوی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مجری طرح و شهردار با مخالفت جدی مواجه شد.

معاون وزیر مسکن در ادامه به ارائه گزارش در خصوص اجرای 5 بلوک باقی مانده پرداخت و خاطرنشان کرد: اتمام این طرح ها که باید در مدت چهار سال آینده اجرا و اتمام یابد 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

معاون امور عمرانی استاندار هم در ادامه با بیان کاربری های تعریف شده در این طرح متناسب با نیاز منطقه نیست بر بازنگری در اجرای طرح ها تاکید کرد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد شدید از عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص اجرای این طرح با بیان اینکه معماری و اجرای این طرح در سالهای گذشته متناسب با ارزشهای این شهرستان نیست، گفت: تسریع در اجرا و اتمام این طرح برای مردم منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و وزارت مسکن باید به دلیل موجود بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی در اطراف این طرح تلاش بیشتری برای اتمام آن داشته باشد.

استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به پیشنهاد برخی مدیران مبنی بر مشکارت مردمی در اجرای این طرح گفت: طرح میدان امام از انسجام مشخصی برخوردار نیست و تمام قسمت های این طرح به یکدیگر پیوسته است و این امر موجب سردرگمی مردم می شود زیرا که در این طرح مخاطب پاسخگو و متولی خاص وجود ندارد.

شهردار ارومیه نیز در این جلسه با انتقاد از کندی روند اجرای این طرح گفت: اتمام این طرح نیازمند اصلاح و بازنگری در هدف گذاری اولیه پروژه است.

ابراهیم بازیان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بهبود بافت فرسوده شهری ارومیه یادآور شد: تسریع در اجرای این طرح زمانی تحقق می یابد که وزارت مسکن و شهرسازی با جسارت تمام قبول کند که در اجرای این طرح شکست خورده است.



در ادامه این نشست وزیر مسکن از هریک از مسئولان ذیربط این طرح خواست تمام نظرات، پیشنهادات خود را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند تا راهکار عملی برای رفع موانع این طرح اتخاذ شود.

در پایان شهردار ارومیه پیشنهاد داد ساختمان های اجرا شده در طرح با تخصیص اعتبارات کامل خاتمه یافته و ساختمان های فاز دو این طرح نیز پس از تزریق اعتبارات کامل و ویژه با همکاری بخش خصوص آغاز و اجرا شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهردار ارومیه آمادگی کامل دارد در صورت تحویل زمین های معوق شهرداری که در حدود 14هزار متر مربع است به این نهاد بازگردانند در اجرا و اتمام این طرح مشارکت جدی و فعال داشته باشد.