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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

متکی در کیش:

دیپلماسی ایران در خلیج فارس بر مبنای منطق فرصت سازی است

دیپلماسی ایران در خلیج فارس بر مبنای منطق فرصت سازی است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت نهم به عنوان دولت "اقدام و تصمیم ساز" یاد کرد و گفت: نقش ایران در منطقه بحران خیزی چون خلیج فارس با منطق همراه بوده و به هیچ وجه فرصت طلبانه نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهرمتکی امروز درهمایش بحران اقتصادی غرب ،چالشها و فرصتها در کیش با بیان اینکه ایران هسته اصلی حل تمام مشکلات منطقه بوده و برای افزایش و گستردگی همکاریها گفتگوهایی را با شورای همکاری خلیج فارس آغاز خواهد کرد، گفت: سازو کار شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و در 62 سال پیش نشان داد که ناکارآمد بوده و رویه یکسویه ای را دنبال می کند.

وزیر امور خارجه افزود: نیمه دوم سال 1990 در ژاپن با لرزه پول تایلند ، بحران پولی و مالی آسیا شروع شد و اقتصاد حبابی ژاپن با رقم هزار میلیارد دلار ترکید که بر خلاف آن با اولین نشانهای بروز بحران در مسکن آمریکا ، خسارتهای عمده ای به اقتصاد دنیا و اقتصاد دلار آمریکا وارد شد.

به اعتقاد وی این اتفاق ناشی از همان بیماری جدی و اساسی گذشته است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده است که باید چالشها و فرصتهای آن بررسی شود.

متکی با اشاره به اینکه دولت نهم دولت اقدام و تصمیم ساز است ، تصریح کرد: توجه و نیاز مشارکت ایرانیان خارج از کشور همواره مورد توجه و مد نظر دولت نهم بوده است.

وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه سرمایه های بالقوه ایرانیان خارج از کشور در آینده باید به صورت بالفعل شود ، تاکید کرد: شرایط جدید اقتصاد جهان ناشی از کاهش قیمت نفت است که این مسئله شرایط و بسترهای جدیدی در حوزه های همچون انرژی ، تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کرده و این وضعیت منجر شده است که پیشنهادهای یک ساله گذشته ایران در دیگر کشورها در 6 ماه اخیر مورد توجه و بازنگری سران این کشورها قرار گیرد.

به گفته وی نکته اصلی و کلیدی که این شرایط به وجود آورده، این است که تحریمهای 30 سال گذشته و خصوصا چند سال اخیر ناکارآمد بوده است.

متکی با اشاره به اینکه ایران طی 30 سال اخیر سیاست خارجی متین ، منطقی و قابل دفاع و عدالت خواهانه را دنبال کرده است ، گفت: نقش ایران در منطقه بحران خیزی چون خلیج فارس با منطق همراه بوده و به هیچ وجه فرصت طلبانه نبوده است.

وی با بیان اینکه ایران می تواند حلقه اتصال مناسبی برای همکاری و سرمایه گذاری باشد ، افزود: ایران درایجاد تقویت و همکاریهای حوزه خلیج فارس و مشترک المنافع نقش آفرین است و برای انتقال کالاها از شرق دور به مجموعه مشترک المنافع موثر است.

متکی با بیان اینکه در حوزه خلیج فارس برای اولین بار راههای اجرای موافقتنامه تجاری مورد بررسی و توجه شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت ، گفت: 12 پیشنهاد رئیس جمهور در اجلاس دوحه مورد توجه سران کشورها واقع شد.

کد مطلب 821234

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