دیپلماسی ایران در خلیج فارس بر مبنای منطق فرصت سازی است

به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهرمتکی امروز درهمایش بحران اقتصادی غرب ،چالشها و فرصتها در کیش با بیان اینکه ایران هسته اصلی حل تمام مشکلات منطقه بوده و برای افزایش و گستردگی همکاریها گفتگوهایی را با شورای همکاری خلیج فارس آغاز خواهد کرد، گفت: سازو کار شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و در 62 سال پیش نشان داد که ناکارآمد بوده و رویه یکسویه ای را دنبال می کند.

وزیر امور خارجه افزود: نیمه دوم سال 1990 در ژاپن با لرزه پول تایلند ، بحران پولی و مالی آسیا شروع شد و اقتصاد حبابی ژاپن با رقم هزار میلیارد دلار ترکید که بر خلاف آن با اولین نشانهای بروز بحران در مسکن آمریکا ، خسارتهای عمده ای به اقتصاد دنیا و اقتصاد دلار آمریکا وارد شد.

به اعتقاد وی این اتفاق ناشی از همان بیماری جدی و اساسی گذشته است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده است که باید چالشها و فرصتهای آن بررسی شود.

متکی با اشاره به اینکه دولت نهم دولت اقدام و تصمیم ساز است ، تصریح کرد: توجه و نیاز مشارکت ایرانیان خارج از کشور همواره مورد توجه و مد نظر دولت نهم بوده است.

وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه سرمایه های بالقوه ایرانیان خارج از کشور در آینده باید به صورت بالفعل شود ، تاکید کرد: شرایط جدید اقتصاد جهان ناشی از کاهش قیمت نفت است که این مسئله شرایط و بسترهای جدیدی در حوزه های همچون انرژی ، تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کرده و این وضعیت منجر شده است که پیشنهادهای یک ساله گذشته ایران در دیگر کشورها در 6 ماه اخیر مورد توجه و بازنگری سران این کشورها قرار گیرد.

به گفته وی نکته اصلی و کلیدی که این شرایط به وجود آورده، این است که تحریمهای 30 سال گذشته و خصوصا چند سال اخیر ناکارآمد بوده است.

متکی با اشاره به اینکه ایران طی 30 سال اخیر سیاست خارجی متین ، منطقی و قابل دفاع و عدالت خواهانه را دنبال کرده است ، گفت: نقش ایران در منطقه بحران خیزی چون خلیج فارس با منطق همراه بوده و به هیچ وجه فرصت طلبانه نبوده است.

وی با بیان اینکه ایران می تواند حلقه اتصال مناسبی برای همکاری و سرمایه گذاری باشد ، افزود: ایران درایجاد تقویت و همکاریهای حوزه خلیج فارس و مشترک المنافع نقش آفرین است و برای انتقال کالاها از شرق دور به مجموعه مشترک المنافع موثر است.

متکی با بیان اینکه در حوزه خلیج فارس برای اولین بار راههای اجرای موافقتنامه تجاری مورد بررسی و توجه شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت ، گفت: 12 پیشنهاد رئیس جمهور در اجلاس دوحه مورد توجه سران کشورها واقع شد.