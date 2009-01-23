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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

بازیگر "هامون" در فیلم تازه مهرجویی بازی می‌کند

بازیگر "هامون" در فیلم تازه مهرجویی بازی می‌کند

علی عابدینی "هامون" نخستین بازیگر اپیزود "شهر خوبان" داریوش مهرجویی از فیلم سینمایی "تهران در جستجوی زیبایی" است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت 20 سال از تولید فیلم سینمایی "هامون"، اکبر مشکوة بازیگر نقش علی عابدینی برای دومین بار مقابل دوربین مهرجویی می‌رود تا دومین ایفای نقش خود در سینما را رقم بزند.

مشکوة که در "هامون" به نقش مرشدی باصفا و دوست حمید هامون ـ با بازی ماندگار خسرو شکیبایی ـ ظاهر شده بود، قرار است در "شهر خوبان" یکی از نقش‌های اصلی را ایفا کند. او پس از 20 سال دومین نقش خود را جلوی دوربین مهرجویی بازی می‌کند.

"تهران در جستجوی زیبایی" به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسین‌نژاد تولید می‌شود. هفته گذشته فیلمبرداری سومین اپیزود این فیلم "سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرمپور به پایان رسید و مهرجویی به زودی اولین اپیزود فیلم را کلید می‌زند.

کد مطلب 821235

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