نقض حقوق بشر در آمریکا بسیار مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، در این نامه آمده است: تمدن نمی تواند بدون صلح و امنیت شکوفا شود و نمی توان از جلوه های آن بدون گسترش صلح در زمین و تأثیر مثبت آن در روابط بین المللی بهره مند شد.

این نامه به بی عدالتی هایی اشاره کرده که باید از بین برود تا خصومتها رفع شده و صلح در جهان گسترش یابد، رهبران مسلمان در این رابطه نوشته اند: هیچ ملت دیگری در تاریخ از چنین بی عدالتی هایی رنج نبرده است که ملت فلسطین آن را تحمل کرده است. این حقیقت را آمریکا در پاسخهای خود به برخی از فشارهای سیاسی، مالی و رسانه ای یا فریبهای ایدئولوژیکی و یا وعده های انتخاباتی نادیده گرفته است.

افرادی چون یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان، راشد غنوشی دبیر کل جنبش حزب النهضة در تونس، قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان و علی صدر الدین البیانونی رئیس گروه اخوان المسلمین سوریه این نامه را امضا کرده اند.

این نامه تصدیق کرده است روابط عادی با مسلمانان بدون رفع بی عدالتیهایی که علیه ملت فلسطین صورت می گیرد و رسمیت شناختن حق حاکمیت عراق و افعانستان امکان پذیر نیست.

این شخصیتهای مسلمان از اینکه بخش عمده بی عدالتی های دنیای امروز در ایالات متحده نادیده گرفته می شود ابراز تأسف کرده و افزوده اند: اگرچه آمریکا کشوری است که ادعای آزادی و احترام به حقوق بشر را بیش از هر کشور دیگری در جهان سر می دهد اما ما اعتقاد داریم که آمریکا در عمل بیشتر به نقض حقوق بشر و نقض آزادیهای دیگر می پردازد.

در ادامه این نامه هشدار داده شده تلاش برای ارائه الگوی آمریکا با زور و فشار به نتایج معکوس و واکنشهای ناخوشایند منتهی خواهد شد.