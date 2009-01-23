حضور 485 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه صنعت چاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور نمایندگان شرکتهای خارجی از کشورهای چین، اتریش، اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، تایوان، عربستان، بحرین، پاکستان، هند، مالزی و سوئد و مشارکت اتحادیه‌های چاپخانه‌داران، لیتوگرافان، صحافان تهران و شرکت نمایشگاهی صنوف تولیدی برگزار می‌شود.

ارائه محصولات جدید، تعامل با دیگر کشورها، معرفی تکنولوژی روز ماشین آلات مرتبط با صنعت چاپ، بهره ‌مندی از فناوری ‌های جدید، شناسایی توانمندیها در زمینه چاپ و بسته بندی وارائه توانمندیها در زمینه طراحی و گرافیک و صادرات خدمات چاپی مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع پذیرای حضور مشارکت کنندگان است که نسبت به سال گذشته از رشد کمی و کیفی برخوردار است.

این نمایشگاه بخشهای متنوعی چون افست، بسته بندی، ماشین آلات، لوازم تولیدی لیتوگرافی، چاپ و صحافی، کارتن سازی، ماشین ‌آلات و ملزومات خدماتی را در خود جای خواهد داد.همچنین امسال مسئولان نمایشگاه در نظر دارند از انجمن هایی دعوت به عمل آورند تا ضمن بازدید از نمایشگاه، تعامل بیشتری را در آینده با صاحبان این حرفه برقرار کنند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی با حضور شرکتهای داخلی وخارجی وبا مشارکت اتحادیه‌های چاپخانه‌ داران ، لیتوگرافان، صحافان تهران و شرکت نمایشگاهی صنوف تولیدی برگزار می‌شود و زمان بازدید از آن از ساعت 9 صبح الی 16 خواهد بود.