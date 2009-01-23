بازی نکردیم، تداخل زمان تمرین بود / پسران خیلی زود زمین را ترک کردند

سعدیه نادرپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: آنقدر به موازین فرهنگی و اسلامی حاکم برای ایران پایبند هستیم که اجازه ندهیم چنین اتفاقی در تیم بیفتد. اصلا رویارویی تیم‌های مردان و زنان جزو محالات ورزش ایران است. چطور ممکن در ورزشگاهی که دارای حراست است دیداری اینچنینی صورت گیرد؟

وی انتشار خبر دیدار تیم‌های تیم های فوتبال دختران و پسران استقلال اشاره کرد و خاطرنشان کرد: روز سه شنبه ساعت تمرینی این دو تیم به ترتیب 13 تا 15 و 15 تا 17 بود. برای اولین‌بار بود که ما جلسه تمرینی خود را در این ورزشگاه برپا می کردیم و اصلا از ساعت تمرینی سایر تیم‌ها خبر نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال تصریح کرد: بعد از پایان تمرین دو ساعته بازیکنان و در حالی ‌که آنها هنوز زمین تمرین را ترک نکرده بودند، برخی از بازیکنان تیم پسران با لباس تمرین وارد زمین شدند. البته من و همکارانم در کادر فنی خیلی زود موضوع را به حراست اطلاع دادیم تا جلوی ورود سایر نفرات تیم پسران گرفته شود.

نادرپور با تاکید بر اینکه تداخل تمرینی دو تیم فوتبال دختران و پسران را به شایعه‌ای مبنی بر دیدار دو تیم تبدیل کرده‌اند، افزود: با دخالت ماموران حراست ورزشگاه مرغوبکار خیلی زود اعضای تیم پسران زمین تمرین را ترک کردند و حتی مربیان این تیم از این بابت عذرخواهی کردند. هیچ دیداری بین دو تیم صورت نگرفت اما متاسفانه شایعات زیادی در زمین ایجاد شده است که من به شدت همه آنها را تکذیب می کنم.

"اما ظاهرا اهالی اطراف ورزشگاه مرغوبکار از جریان دیدار دو تیم فوتبال بانوان و پسران استقلال عکس و فیلم هم گرفته‌اند و حتی معاون فرهنگی، حقوقی و مجلس سازمان تربیت بدنی خواستار پیگیری موضوع شده است. در این مورد چه توضیحی دارید؟ "

سرمربی تیم فوتبال استقلال بانوان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهارداشت: اصلا دیداری انجام نشده که بخواهند از آن عکس و فیلم بگیرند. من حاضرم این موضوع را برای معاون فرهنگی، حقوقی و مجلس سازمان تربیت بدنی و یا هر فرد دیگری توضیح دهم.

"آیا مستنداتی دارید که حقانیت شما را ثابت کند؟"

نادرپور با بیان اینکه هیچ مدرکی برای ارائه در این مورد در دست ندارد، خاطرنشان کرد: اعضای کادر فنی دو تیم نسبت به آئین‌نامه فرهنگی سازمان تربیت بدنی اشراف دارند. پس چطور ممکن است اجازه انجام چنین دیداری را بدهند. فکر می کنم افرادی که اقدام به انتشار چنین خبری کرده اند، فقط قصد شایعه‌سازی داشته اند و ما از آنها شکایت می کنیم.