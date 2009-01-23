تومیسلاو ایویچ هفته آینده وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تومیسلاو ایویچ که قبل از این عنوان شده بود به عنوان مشاور از سوی باشگاه پرسپولیس دعوت بکار شده است، هفته آینده به دعوت افشین پیروانی به تهران سفر خواهد کرد.

مجید فرخزادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر گفت: آقای ایویچ به عنوان مهمان ویژه افشین پیروانی به ایران خواهد آمد و در صورتیکه نیاز باشد اعضای هیئت مدیره نیز با وی دیدار خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ایویچ مهمان پیروانی است که این احتمال وجود دارد که به وی مشاوره دهد.

تومیسلاو ایویچ که بیش از 70 سال سن دارد در سال 1998 هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان در راه جام جهانی فرانسه را برعهده داشت اما قبل از شروع رسمی این مسابقات و به دنبال شکست سنگین 7 بر یک برابر تیم رم ایتالیا از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد.