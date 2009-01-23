به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژهنامه با هشت بخش، گوشهای از زندگی و آثار آیتالله معرفت را به تصویر میکشد.
گزیده و کوتاه از زندگانی آیتالله معرفت، فقیهی که خود را وقف قرآن کرد، خاطره پدر از زبان پسر، مصاحبهای منتشر نشده از آیتالله معرفت، پاسخی برای شبهه تحریف و مهدی در قرآن به خامه استاد معرفت از جمله بخشهای این ویژهنامه هستند.
آیتالله شیخ محمد هادی معرفت، به سال ۱۳۰۹ شمسی در کربلا دیده به جهان گشود. پدرش شیخ علی فرزند میرزا محمد علی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسیاصفهانی بود که پدرانش تا سه قرن همگی از سلسله روحانیت بودند. آیتالله معرفت، غروب جمعه 29 دی 1385 در سن 76 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
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