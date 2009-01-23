روند توسعه اسکواش در مرکز استان متوقف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل احمدی پیش از ظهر جمعه در حاشیه تمرین تیم اسکواش مازندران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور در جمع خبرنگاران در ساری با تاکید بر نیاز رشته ورزشی اسکواش به توجه حداکثری مسئولین ورزش اظهار داشت: توجه مسئولین ورزش شهرستان ساری که به عنوان مرکز استان به شمار می رود در پیشرفت این ورزش تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه هیئت اسکواش ساری مورد بی توجهی اداره تربیت بدنی این شهرستان قرار گرفته خاطرنشان کرد: با گذشت سه ماه از استعفای رئیس هیئت اسکواش شهرستان ساری و معرفی کمال احمدی به عنوان سرپرست این هیئت رئیس اداره تربیت بدنی ساری تاکنون از فعالیت رسمی هیئت اسکواش ساری جلوگیری کرده است.

وی غیرفعال بودن هیئت اسکواش ساری را موجب عقب افتادگی این شهر عنوان کرد و گفت: دلایل قابل قبولی از سوی اداره تربیت بدنی ساری در خصوص نپذیرفتن رئیس جدید بیان نمی شود که این امر موجب نارضایتی ورزشکاران و خلوت شدن سالن تمرین اسکواش باز مرکز استان شده است.

به گفته وی، نیمه تمام ماندن عملیات اجرای خانه اسکواش مازندران در ساری بعد از دو سال، اجرایی نشدن احداث دیواره اسکواش باز در پارک های ساری با وجود مصوبه شورای شهر پس از یک سال و کاهش بازیکنان ساروی عضو تیم اسکواش مازندران از نشانه های عقب ماندگی مرکز استان از این رشته ورزشی مهیج و بانشاط است.