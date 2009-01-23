عملکرد تیم کشتی گاز مازندران رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدیان پیش از ظهر جمعه در حاشیه تمرین تیم گاز مازندران در جویبار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرایط لازم برای قهرمانی گاز فراهم شده است، اظهار داشت: جذب نفرات موثر، برطرف کردن مشکلات مالی کشتی گیران و برنامه ریزی اصولی کادر فنی از مهمترین مسائلی به شمار می رود که برای قهرمانی یک تیم نیاز است.

به گفته وی، در کشتی گیر باید این احساس به وجود آید که برای خودش کشتی می گیرد تا با تمام غیرت در مقابل حریفان مبارزه کند.

وی افزود: شرایط تیم کشتی گاز مازندران ایده آل است و همه کشتی گیران و کادر فنی هدفی جزء قهرمانی ندارند.

مجدیان در خصوص دیدار هفته گذشته گاز با صنایع همدان گفت: وضعیت نامناسب آب و هوایی همدان موجب کاهش آمادگی جسمانی برخی از کشتی گیران گاز شده بود.

مدیرعامل تیم گاز مازندران در رابطه دیدار های آینده تیم گاز خاطرنشان کرد: کادر فنی برنامه ریزی های لازم را برای دو دیدار باقی مانده دور برگشت طراحی کرده است تا بدون مواجه شدن با مشکلی به مرحله بعد صعود کنیم.

