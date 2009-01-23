"ریچارد هولبروک" فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ریچارد هولبروک" فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان که شب گذشته از سوی "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا به این سمت منصوب شد در سخنانی گفت:" قول می دهم وظیفه مهمی را که به عهده من گذاشته شده به نحو احسن انجام دهم".

شایان ذکر است ریچارد هولبروک در سال 1993 سفیر آمریکا در آلمان بود. وی در 1995 مؤسس توافق صلح بین جناحهای درگیر در بوسنی (قرارداد دیتون) بود. هولبروک از سال 1990 تا 2001 نماینده آمریکا در سازمان ملل ‌متحد و در 2004 مشاور "جان کری" نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود.

در همین رابطه شبکه خبری بی بی سی نیز در گزارشی از انتصابهای جدید در دولت آمریکا، بخشی از سخنان هولبروک را پخش کرد که فرستاده آمریکا در افغانستان و پاکستان در این سخنان گفت: " من به عنوان فرستاده دوکشوری انتخاب شده ام که دارای تاریخ متفاوت هستند اما دوکشوری که از نظر جغرافیائی و قومی و بحران جاری یکی هستند بنابراین وظیفه دشواری برعهده من است و همه به این مسئله واقف هستند" .

وی درباره پاکستان نیز گفت: " پاکستان دارای سابقه تاریخی وسنتهای خاص خود است که در مناطق مرزی آن با افغانستان با اوضاع متشنجی مواجه است . امیدوارم در مورد پاکستان و از طریق همکاری با کارکنان وزارت خارجه آن به یک سیاست جامع دست یابیم" .