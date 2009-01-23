"کتاب ماه دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ماه دین، ماهنامه‌ای است که با هدف نقد، بررسی و اطلاع‌رسانی در زمینه کتابهای دینی و دین‌پژوهی در عرصه نشر و کمگ به ارتباط خلاق بین پدیدآورندگان و سایر فعالان این حوزه و فرهنگ کشور منتشر می‌شود.

این شماره از کتاب ماه دین در چهار بخش با عنوانهای از سپهر ایرانی، از سپهر غربی، از سپهر عربی و روایت و رویدادها منتشر شده است.

مقایسه یک مدخل در دو دایرة‌المعارف، تفسیر تسنیم، بازسازی اندیشه اسلامی، نور هدایت، محمد رسول‌الله، نقد و بررسی ترجمه عرفان آلمانی و تجربه ادیان جهان؛ سنت، چالش و تغییر از جمله مباحث طرح شده در این شماره از کتاب ماه دین هستند .

تاریخ تشیع در لبنان، نظریه اعتبار در علوم اسلامی، موضع امامیه درباره قرآن کریم، «اجتهاد و نوگرایی در اندیشه معاصر اسلامی و نوسازی گفتمان دینی در پرتو شرایط معاصر نیز عناوین دیگر بخشهای این نشریه هستند.