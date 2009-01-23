  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

"کتاب ماه دین" منتشر شد

صد و سی‌ و دومین شماره از "کتاب ماه دین" با موضوع تبیین اندیشه‌های دینی معاصر به سردبیری علی اوجبی از سوی مؤسسه خانه کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ماه دین، ماهنامه‌ای است که با هدف نقد، بررسی و اطلاع‌رسانی در زمینه کتابهای دینی و دین‌پژوهی در عرصه نشر و کمگ به ارتباط خلاق بین پدیدآورندگان و سایر فعالان این حوزه و فرهنگ کشور منتشر می‌شود.

این شماره از کتاب ماه دین در چهار بخش با عنوانهای از سپهر ایرانی، از سپهر غربی، از سپهر عربی و روایت و رویدادها منتشر شده است.

مقایسه یک مدخل در دو دایرة‌المعارف، تفسیر تسنیم، بازسازی اندیشه اسلامی، نور هدایت، محمد رسول‌الله، نقد و بررسی ترجمه عرفان آلمانی و تجربه ادیان جهان؛ سنت، چالش و تغییر از جمله مباحث طرح شده در این شماره از کتاب ماه دین هستند .

تاریخ تشیع در لبنان، نظریه اعتبار در علوم اسلامی، موضع امامیه درباره قرآن کریم، «اجتهاد و نوگرایی در اندیشه معاصر اسلامی و نوسازی گفتمان دینی در پرتو شرایط معاصر نیز عناوین دیگر بخشهای این نشریه هستند.

کد مطلب 821272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها