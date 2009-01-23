عدم مشارکت فعال در انتخابات کمک به مخالفان تفکر امام است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی کروبی پیش از ظهر امروز در جمع اصلاح طلبان مشهد افزود: یکی از نقاط قوت جریان اصلاح طلبان مردمی بودن آن است و باید برای حضور گسترده مردم در انتخابات تلاش و سرمایه گذاری کرد.

وی مردم را مهمترین نیروی یک جامعه برای پیشرفت دانست و اظهار داشت: متاسفانه دولت کنونی توفیقاتی نداشته که در آن نارضایتی مردم نباشد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه باید حضور مردم در انتخابات را تقویت کرد، ادامه داد: حضور مردم در انتخابات یکی از نقاط مهم است که اگر در همه جلسات و نشستها حرف از عدم حضور مردمی در انتخابات زده شود مشکلات زیادی در کشور به وجود خواهد آمد.

کروبی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات برای بعضی از افراد ریسک و خطرناک است، اظهار داشت: اگر انتخابات در کشور گسترده برگزار شود سرنوشت کشور تغییر پیدا می کند .

وی اظهار داشت: برای اینکه اوضاع کشور و وضعی که مردم می گویند و در حال حاضر وجود دارد تغییر کند تنها یک راه درمان دارد و آن هم حضور گسترده مردم در انتخابات است که به نتیجه می رسد.

دبیر کل حزب اعتماد ملی افزود: اگر در انتخابات آینده آن چیزی که می خواهند صورت گیرد و بینش و سخن امام خمینی (ره) که میزان رای ملت است، در آن نباشد و بخواهند تنها به مدیریت کشور تکیه کنند، مدیریت نظام روز به روز نزول پیدا می کند.

کروبی به حضور پررنگ و گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد و بیان داشت: اگر بگوییم که سرنوشت انتخابات از الان مشخص است و در انتخابات شرکت نکنیم کمک بزرگی به آن افراد کرده ایم لذا باید با این تفکر و اندیشه مبارزه کرد.