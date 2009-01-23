به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود مرحله نخست پلیاف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور پس از پایان تعطیلات نوروز و از 20 فروردین ماه آغاز شود. اما به دلیل در پیش بودن مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا (22 تا 30 اردیبشتماه - اندونزی)، پیکارهای قهرمانی غرب آسیا (خردادماه - ایران) و همچنین جام ملتهای آسیا (15 تا 25 مردادماه - چین) و اعزام نمایندگان ایران به این بازیها، این مرحله از رقابتهای لیگ برتر زودتر از موعد مقرر اولیه و از دهم فروردین ماه آغاز خواهد شد.
همچنین طبق برنامه جدید اعلام شده و به دلیل پایان زودتر بازیها، تمام دیدارهای مرحله پلیاف مسابقات لیگ برتر، حتی دیدارهای نهایی و ردهبندی که قرار بود به صورت 3 از 5 برگزار شود، با شیوه 2 از 3 برگزار خواهد شد.
این در حالیست که مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر طبق برنامه اولیه اعلام شده از 7 بهمن ماه آغاز شده و تا 22 اسفندماه ادامه خواهد داشت. تنها دیدار دو تیم صبامهر و لوله a.s شیراز که قرار است درهفته پایانی نیم فصل دوم برگزار شود به دلیل اعزام شاگردان مهران شاهین طبع به مسابقات باشگاههای غرب آسیا (اردن) به تعویق افتاد.
در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور (دور رفت و برگشت) تیم سیزدهم جدول به دسته یک سقوط می کند. هشت تیم برتر در یک گروه دیدارهای خود را برای مشخص شدن نهایی ردههای اول تا هشتم ادامه می دهند. تیمهای نهم تا دوازدهم هم درگروه دیگر با هم دیدار می کنند. تمام این بازیها در قالب مرحله پلیاف و به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد.
این تصمیمات دیروز و در جریان نشست مشترک اعضای فدراسیون بسکتبال با سرمربی و مدیران 13 تیم شرکت کننده در فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور اتخاذ شد. این جلسه به منظور بررسی کمی و کیفی مرحله رفت بازیها برگزار شده بود.
حمید خمجانی دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: طبق برنامه جدید و در صورتی که تمام بازی های پلیاف به بازی سوم بکشد، مسابقات لیگ برتر دهم اردیبهشتماه تمام می شود.
وی در خصوص تیم های دوازدهم و سیزدهم اظهارداشت: هنوز در مورد این تیم تصمیم و سقوط آنها به لیگ دسته اول یا بقا در لیگ برتر تصمیمی گرفته نشده است. آنچه مسلم است 10 تیم برتر لیگ امسال در لیگ 88 نیز حضور خواهند داشت.
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