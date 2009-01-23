ایران آماده انتقال تجربیات امنیتی خود به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نشست خبری مشترک با مشاور امنیت ملی عراق که امروز در هتل استقلال تهران برگزار شد ،‌درباره نتایج سفر موفق الربیعی به تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران و عراق امروز در زمینه های مختلف و در موضوعات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و بخصوص در مباحث امنیتی روابط گسترده ای دارند. به همین دلیل این روابط ایجاب می کند که دو کشور رایزنی های گسترده و مستمری با یکدیگر داشته باشند.

وی افزود: پس از سقوط صدام ، جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری در منطقه بود که تلاش کرد تا روند صلح ، امنیت و دموکراسی در عراق به بهترین نحو ممکن اجرا شود، لذا ما از این که روند سیاسی در عراق به شکل گیری قانون اساسی دولت، منتخب مردم و تشکیل شوراها شهرها منجر شود، خوشحالیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به روند صعودی ایجاد امنیت در عراق و خوشحالی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع تصریح کرد: ایران و عراق علاوه بر مباحث دو جانبه در موضوعات امنیتی فضای مناسب و شایسته ای برای همکاریهای منطقه ای پیش رو دارند.

جلیلی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در تهران اظهار داشت: در این گفتگو ها افق درازمدتی با یک نگاه امنیتی پایدار برای دو کشور ترسیم شد، لذا جمهوری اسلامی ایران آمادگی آن را دارد که تجربیات خود را درموضوعات مختلف بخصوص در حوزه امنیتی به دوستان عراقی انتقال دهد که این امر شامل زمینه های آموزش، شکل گیری نهادهای امنیتی و ... می شود.

وی تاکید کرد: با این نگاه فکر می کنیم که با وجود علائق عمیق مردم دو کشور، موانع کوچک نخواهد توانست موجب جلوگیری از ارتباطات اقتصادی ، سیاسی و امنیتی میان دو کشور ایران وعراق شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه مرزهای دوکشور ایران و عراق مرزهای امنیت و دوستی است، یاد آور شد: بر این مبنا دو کشور اجازه نخواهد داد که از مرزهایشان بر علیه یکدیگر یا سایر کشورها استفاده شود.

جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدام تروریستی و امنیتی که علیه دو کشور ایران و عراق باشد به شدت مورد برخورد قرار خواهد گرفت و هر گونه حرکت تروریستی که بخواهد در جایی شکل گیرد یا تداوم یابد با توجه به دوستی وعلائق دو ملت مجالی برای آن نخواهد ماند.