هرگز به طور کامل گذرگاه های غزه را باز نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، مشاور اولمرت گفت: اگر بازگشایی گذرگاه ها به تقویت جنبش حماس منجر شود هرگز این کار را نخواهیم کرد.

وی افزود: حتی اگر حماس موافقت کند که تشکیلات خودگردان فلسطین گذرگاه ها را اداره کند، اسرائیل بر این باور است که حماس در پشت پرده اختیار امور را به دست خواهد گرفت و ظرف چند روز مجددا بر گذرگاه ها سیطره پیدا خواهد کرد.

اسرائیل در حالی با بازگشایی گذرگاه های غزه مخالفت می کند که کشورهای اروپایی خواستار بازگشایی کامل گذرگاه های مرزی غزه هستند.

در همین حال "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگوی تلفنی با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود اعلام کرد که اسرائیل به دنبال این است که کمک رسانی به غزه و بازسازی این منطقه به گونه ای صورت نگیرد که به جنبش حماس مشروعیت داده شود.

رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه خود علیه نوارغزه که با هدف تسلیم کردن مردم و مقاومت در برابر شروط تحمیلی خود به راه انداخت و مرتکب جنایات وحشیانه بی شماری شد در نهایت با اعلام آتش بس یکجانبه به دومین شکست خود در برابر مقاومت، این بار در غزه(اولین شکست اسرائیل درجنگ جولای 2006 در برابرمقاومت لبنان به رهبری حزب الله رخ داد)اعتراف کرد.