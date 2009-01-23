بودجه 88 سه شنبه در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی دریافت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور است که رئیس جمهور روز سه شنبه 8 بهمن ماه آن را تقدیم خواهد کرد.

برآورد مهر از سخنان اخیر رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از احتمال کاهش حجم کل بودجه 88 کل کشور از بیش از 290 هزار میلیارد تومان مصوب امسال به حدود 245 تا 250 هزار میلیارد تومان حکایت دارد.

دلار 950 تومانی، نفت 37.5 دلاری،8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح تحول اقتصادی،افزایش 54 درصدی درآمدهای مالیاتی،کاهش تراز عملیاتی و مصارف ارزی،منفی شدن رشد اعتبار شرکتهای دولتی و حذف اعتبار واردات بنزین و گازوئیل از ویژگیهای بودجه 88 اعلام شده است.

تعداد احکام تهیه شده برای بودجه 88 کل کشور 12 حکم است. در یکی از این احکام پیش بینی شده است که میزان افزایش قیمت نفت تا 45 دلار ، صرف طرحهای عمرانی اولویت دار شود.

پیش بینی افزایش میزان درآمدها از حدود 34 هزار میلیارد تومان مصوب سال 87 به حدود 52 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 از دیگر ویژگیهای بودجه 88 خواهد بود.

سقف بودجه عمومی دولت در بودجه 88 نیز حدود 88 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. همچنین بودجه شرکتهای دولتی که بیش از 51 درصد سهام آنها در راستای اجرای اصل 44 واگذار شده است، از لایحه بودجه 88 خارج شده است.

4100 میلیارد تومان نیز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگان در بودجه 88 پیش بینی شده است.

رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی، تقویت یارانه کالاهای اساسی، توجه به بیمه های درمانی، افزایش اعتبارات استانی، کاهش تصدی گیری و شفاف سازی، توجه به بسترسازی تولید، توجه خاص به مسکن مهر و پیش بینی اعتبارات مصوبات استانی ( به صورت اولویت بندی شده) از دیگر ویژگیهای بودجه 88 عنوان شده است.