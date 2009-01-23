بی نظیر ترین مصلی کشور در شهر همدان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر همدان با بیان اینکه 5 سال از زمان آغاز مطالعه این طرح می گذرد، اظهار داشت: با تکمیل این مصلی یکی از کاملترین مصلی های کشور در همدان ساخته می شود.

آیت الله محمدی با تاکید بر زیباسازی و توجه به ورودی های شهر همدان، خاطر نشان کرد: استان همدان بیش از 3 هزار سال قدمت دارد و باید با رفع مشکلات شهری از جمله حل معضل ترافیک و ساماندهی ورودی های همدان در جذب گردشگر کوشا باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان به مشکل اصلی ترافیک در همدان اشاره کرد و با تاکید بر لزوم ایجاد کمربندی در 2 منطقه از ورودی های همدان، تصریح کرد: باید در اسرع وقت نسبت به احداث این کمربندی ها اقدام کرد تا از هزینه های اضافی در آینده جلوگیری شود.

آیت الله محمدی در ادامه به فاجعه غزه اشاره کرد و با بیان اینکه با واقعه غزه، اسراییل در جهان بی آبرو شد، اظهار داشت: اسراییل باید به عنوان یکی از سران جنایتکار در دنیا محاکمه شود.

وی با بیان اینکه بیش از 300 مورد واژه ظلم در قرآن به کار رفته است، تصریح کرد: هر بار ظلم با بیان های مختلف مذمت شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان همچنین به ظلم های انجام شده در واقعه کربلا اشاره کرد و تصریح کرد: مظلومیت امام حسین(ع) در دل انسان های مومن آتشی بر پا کرده است که هیچ گاه خاموش نخواهد شد.