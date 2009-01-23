ایستادگی مردم غزه سرمایه عظیمی در پیروزی بر صهیونیستها بود

به گزرش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: مردم غزه با مقاومت و ایستادگی در برابر حملات ددمنشانه ارتش صهیونیستی پیروز میدان جنگ نابرابر بودند و از همه مهمترافکار عمومی جهان بیش از پیش متوجه آنها و حمایت از ایستادگی شان شد.

وی متذکر شد: مردم غزه با اتکا و توکل به خدا در برابر حملات ارتش صهیونیستی ایستادگی کردند و در نهایت خداوند زمینه نصرت و پیروزی را برای آنان فراهم کرد.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: تظاهرات گسترده که در نقاط مختلف جهان در اعتراض به جنایات اسرائیل در غزه بر پا شد در واقع انقلاب فرهنگی بزرگ مردم غزه علیه این رژیم اشغالگر به شمار می‌آید.

خطیب جمعه رشت با محکوم کردن سکوت مجامع بین‌المللی بویژه سران کشورهای عرب در برابر جنایات هولناک و فجایع انسانی در غزه گفت: سکوت این کشورها خود جنایت و حمایت از جنایات صهیونیستها است. ‬

وی افزود: یک میلیون مردم مسلمان فلسطین از زمین و دریا و هوا در محاصره و زیر حملات انواع موشکها و بمبهای ارتش صهیونیستی قرار گرفتند اما حکام کشورهای عرب مقابل این جنایات سکوت کردند.

‌ام‍‍ام‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ رشت در بخش دیگری از سخنان خود به دهه فجر اشاره کرد و گفت: گ‍ر‌ام‍ی‍د‌اش‍ت‌ د‌ه‍ه‌ م‍ب‍‍ارک‍ه‌ ف‍ج‍ر ف‍رص‍ت‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ان‍‍ع‍ک‍‍اس‌ و ب‍ی‍‍ان‌ دس‍ت‍‍اور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ‌اس‍ت.

آیت الله قربانی اظهار داشت: ‌ای‍ن‌ د‌ه‍ه‌ ی‍‍اد‌آور م‍ب‍‍ارز‌ات‌ م‍ردم‌ ق‍‍ه‍رم‍‍ان‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ‌از ی‍و‌غ‌ ‌اس‍ت‍ب‍د‌اد و ح‍ک‍وم‍ت‌ دو ‌ه‍ز‌ار و پ‍‍ان‍ص‍د س‍‍ال‍ه‌ س‍ت‍م‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و پ‍ی‍روز‌ی‌ ش‍ک‍و‌ه‍م‍ن‍د ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: د‌ه‍ه‌ م‍ب‍‍ارک‌ ف‍ج‍ر س‍ر‌آ‌غ‍‍از پ‍ی‍روز‌ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ل‍ت‌ س‍ر‌اف‍ر‌از ‌ای‍ر‌ان‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ب‍ر ‌اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و پ‍رت‍و‌اف‍ش‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍لام‌ ن‍‍اب‌ م‍ح‍م‍د‌ی‌ (ص‌ ) در ‌ای‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ‌اس‍ت‌.