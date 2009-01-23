دهه فجر یادآور ارزش ها و عظمتهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: پیروزی انقلاب، عظمت شخصیت امام راحل، اثرگذاری ولایت فقیه و اقتدار امروز آن پس از ۲۷ سال جهانیان را متعجب کرده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل، انقلابی ضد فساد و ظلم بود، تصریح کرد: 30 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد و دشمن خواب های پریشانی برای اسلام، تشیع و سقوط نظام جمهوری اسلامی دیده که تاکنون هیچ یک تعبیر نشده است که به آن دلخوش کند.

وی با اشاره به پیروزی مردم غزه خطاب به حکام کشورهای عربی گفت: شما سران دولتهای عرب در برابر جنایات اسراییل تکیه بر تارهای عنکبوت زده اید.

وی گفت: رضاخان هم با قدرتی که داشت به خواست خداوند به خاک و خون نشست.

وی تصریح کرد اسراییل و آمریکا نیز با در دست داشتن تجهیزات نظامی در برابر مردم غزه به اراده خداوند شکست خوردند.