امور عراق هرچه سريعتر بايد به مردم اين كشور واگذار شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، سيد محمد خاتمي كه پس از جلسه افتتاحيه دور هفتم مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، افزود :

با خشونت نمي توان با خشونتي كه آمريكاييها خود آنرا بوجود آورده اند مقابله كرد زيرا آمريكا خود از حاميان بن لادن و القاعده بود و بعد تصميم گرفت با خشونت ، عليه خشونت آنها اقدام كند.

خاتمي با تاكيد بر اينكه خشونت و تروريسم در هر شكل و به هر شيوه محكوم است ، گفت: امروزه عامل اصلي تروريسم و خشونت كساني هستند كه هم خشونت مي كنند و هم باعث ايجاد خشونت مي شوند و بعد داعيه دار مبارزه با تروريسم هم مي شوند.



رييس جمهور با محكوم كردن هتك حرمت به مرقد مطهر حضرت امير المومنين (ع) گفت: مسلمانان اجازه نمي هند اين اقدام تداوم يابد زيرا اهانت به حرم مطهر حضرت امير مساله كمي نيست ؛ هر چند آمريكايي ها مي گويند ما به حرم شليك نكرده ايم و به هر حال بايد مشخص شود كه چگونه اين هتك حرمت رخ داده است .



وي با تاكيد بر خروج هر چه سريعتر اشغالگران آمريكايي و انگليسي گفت: امورعراق هر چه سريعتر بايد به مردم اين كشور واگذار شود تا آنان خود بتوانند سرنوشت خود را تعيين كنند .