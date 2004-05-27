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۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

خاتمي در جمع خبرنگاران (4)

امور عراق هرچه سريعتر بايد به مردم اين كشور واگذار شود

رييس جمهور با اشاره به پيام رهبر معظم انقلاب در محكوميت هتك حرمت به عتبات عاليات و اعلام عزاي عمومي در روز جمعه ، فردا ، گفت: ما رسما اخطار داده ايم و در مواضع رسمي بارها تاكيد كرده ايم كه اشغالگران نزديك عتبات عاليات نشوند و اين از اشتباهات بزرگ آنان بود كه خشم بسياري را برانگيخت .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، سيد محمد خاتمي كه پس از جلسه افتتاحيه دور هفتم مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، افزود :
با خشونت نمي توان با خشونتي كه آمريكاييها خود آنرا بوجود آورده اند مقابله كرد زيرا آمريكا خود از حاميان بن لادن و القاعده بود و بعد تصميم گرفت با خشونت ، عليه خشونت آنها اقدام كند.

خاتمي با تاكيد بر اينكه خشونت و تروريسم در هر شكل و به هر شيوه محكوم است ، گفت: امروزه عامل اصلي تروريسم و خشونت كساني هستند كه هم خشونت مي كنند و هم باعث ايجاد خشونت مي شوند و بعد داعيه دار مبارزه با تروريسم هم مي شوند.

رييس جمهور با محكوم كردن هتك حرمت به مرقد مطهر حضرت امير المومنين (ع) گفت: مسلمانان اجازه نمي هند اين اقدام تداوم يابد زيرا اهانت به حرم مطهر حضرت امير مساله كمي نيست ؛ هر چند آمريكايي ها مي گويند ما به حرم شليك نكرده ايم و به هر حال بايد مشخص شود كه چگونه اين هتك حرمت رخ داده است .

وي با تاكيد بر خروج هر چه سريعتر اشغالگران آمريكايي و انگليسي گفت: امورعراق هر چه سريعتر بايد به مردم اين كشور واگذار شود تا آنان خود بتوانند سرنوشت خود را تعيين كنند .

کد مطلب 82132

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