مقاومت مردم غزه محاسبات رژیم صهیونیستی و آمریکا را به هم زد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان، با بیان اینکه جنگ غزه، دشمنان اسلام و ملت فلسطین و خداوند را رسوا کرد افزود: آنچه که در غزه در طی 22 روز مقاومت مردم روی داد چیزی جز ایمان و اعتقاد به راه مقاومت و ایستادگی در مقابل استبکار و گروهی آدمکش نبود.

وی سکوت کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی در مقابل اسرائیل در جنایات غزه را یادآور شد و با بیان اینکه حتی برخی کشورهای عربی در روند جنایات اسرائیل در غزه با این رژیم همسو بودند ادامه داد: شکست مفتضحانه اسرائیل در غزه آبروی عربهای منافق همسو با اسرائیل را نیز از بین برد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تشریح روند شکل گیری اسرائیل، شالوده و واقعیت رژیم اشغالگر قدس را خون و جنایت دانست و تاکید کرد: اسرائیل و سران آن منطقی جز خون و جنایت ندارند و این رژیم را بر خون و ترور بنا نهاده اند.

حجت الاسلام واعظی، با یادآوری جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان افزود: اسرائیل دیگر نمی تواند همانند چندین دهه گذشته به یاغی گریهای خود در قبال مسلمانان لبنان و فلسطین ادامه بدهد.

وی با استقبال از آتش بس کنونی موجود در غزه بر لزوم مجازات سران جنایتکار اسرائیل تاکید کرد.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر لزوم برگزاری با شکوه برنامه های این ایام بیان داشت: امسال با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد برنامه های دهه فجر باید هم به لحاظ کمی و هم کیفی به شکل مطلوبی برگزار شود.

واعظی گفت: همه موظف به انتقال دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به نسل امروز هستند و هرکس در این راستا کوتاهی نماید خائن به نظام و کشور است.