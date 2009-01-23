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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

امام جمعه موقت اصفهان:

دولتهای مستکبر ارزشی برای انسانها قائل نیستد

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید ابوالحسن مهدوی با اشاره به اینکه دولتهای مستکبر ارزشی برای انسانها در دنیا قائل نیستند، گفت: بمباران مراکز دولتی،‌ غیرنظامی، بیمارستانها، مدارس و استفاده از بمبهای غیر متعارف و فسفری از نمونه جنایتهای رژیمهای مستکبر است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه موقت این شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: این در حالی است که سران کشورهای استکباری به طور مرتب دم از آزادی و حقوق بشر می زنند.

وی افزود: در ‌حالی آمریکا نگران دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بمب هسته ای است که هر کجا منافعش بطلبد از بمب های هسته ای و غیر‌متعارف استفاده می‌ نماید.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سکوت کشور‌های عربی در مقابل جنایات صهیونیستها در غزه اظهار داشت: امروز سران کشور‌های عربی در برابر ملت هایشان رسوا شده‌ اند و مردم دنیا به این سخن امام خمینی (ره) پی برده‌ اند که اسرائیل یک غده سرطانی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان یادآور شد: اکنون مردم دنیا خواهان حذف رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی همچنین افزود: اکنون غیر مسلمانان دنیا شاهد شناخت اسلامی واقعی و ناب هستند و مسئولان ما نیز باید با استفاده از رسانه های گروهی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی از فرصت به وجود آماده نهایت استفاده را برده و هر چه بیشتر افکار مسلمانان و شیعیان را برای آنان بیان نمایند.

مهدوی همچنین با اشاره به پرتاب کفش توسط خبرنگار عراقی به بوش خاطرنشان کرد: این اقدام خبرنگار عراقی تا جایی بازخورد داشت که هنگام بدرقه بوش در چند روز اخیر مردم آمریکا به سمت وی کفش پرتاب می کردند.

کد مطلب 821337

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