به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد صلحجو منتقد سینما، طیاب مستندساز، عرب مستندساز، فرخندهکیش کارشناس فرهنگی و مختاری کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه داوران بخش مسابقه آثار مستند جشنواره هستند.
در بخش مسابقه آثار مستند جشنواره فیلم فجر ۱۲ مستند بلند و ۲۱ مستند کوتاه و نیمهبلند رقابت میکنند. در این بخش جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر سیمرغ بلورین به بهترین مستند بلند و بهترین مستند کوتاه و نیمهبلند اهدا میشود.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمنماه امسال در تهران برگزار میشود.
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