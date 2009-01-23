  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

پنج سینماگر مستندهای جشنواره فیلم فجر را داوری می‌کنند

پنج سینماگر مستندهای جشنواره فیلم فجر را داوری می‌کنند

طهماسب صلح‌جو، منوچهر طیاب، محمدرضا عرب، فرید فرخنده‌کیش و محمدرضا مختاری آثار بخش مستند جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر را داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد صلح‌جو منتقد سینما، طیاب مستندساز، عرب مستندساز، فرخنده‌کیش کارشناس فرهنگی و  مختاری کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه داوران بخش مسابقه آثار مستند جشنواره هستند.

در بخش مسابقه آثار مستند جشنواره فیلم فجر ۱۲ مستند بلند و ۲۱ مستند کوتاه و نیمه‌بلند رقابت می‌کنند. در این بخش جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر سیمرغ بلورین به بهترین مستند بلند و بهترین مستند کوتاه و نیمه‌بلند اهدا می‌شود.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 821341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها