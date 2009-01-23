عزاداری سیدالشهدا (ع) برای مصونیت از انحرافات قانونمند شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری استاد حوزه علمیه در سومین کنگره عاشورا پژوهشی گفت: حادثه کربلا واقعه بسیار عظیمی است که نظام خلقت را متأثر کرده و نظامهای عالم بر محور این حرکت تنظیم شده است.

میرباقری افزود: بسیاری از مقامات بالای روحانی و باز شدن باب هایی از قرب الهی به سوی نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) به دلیل بلای عظیمی است که در کربلا واقع شده است.

وی تصریح کرد: مشخص شدن آفاق عاشورا وظیفه اصلی حوزه ها و فقهای شیعه است، زیرا این امری کاملا تخصصی است و نباید اجازه داد هر کسی در این حوزه بدون کارشناسی نظر داده و خط مشی مشخص کند.

میرباقری افزود: هزار سال است حوزه ها و فقهای ما در نماز و روزه حکم کرده اند و امروز وقت آن است که همین جهاد را در شناساندن ارزش و افقهای قیام عاشورا داشته باشند.

میرباقری یادآور شد: از آنجا که امور مربوط به عزاداری و مقتل خوانی و سایر شئون مربوط به عاشورا هنوز از سوی فقها به شکل همگانی مقنن نشده است، شاهد بروز برخی اعمال نظرهای ناروا در عزاداری ها هستیم.

غلامرضا ناظمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز گفت: حماسه عاشورا حادثه بسیار بزرگی در تاریخ اسلام و بشریت است که تأثیرات تاریخی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی افزود: عاشورا را باید از زوایای مختلفی ارزیابی کرد، زیرا عاشورا حرفهای شنیدنی بسیاری برای بشریت دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم یادآور شد: توجه خاص به پژوهشهای عاشورایی می تواند نقش مهمی در بهره مند کردن جامعه از انوار این نهضت داشته باشد و این مسئله بر ضرورت عاشوراپژوهی در جامعه امروز ما می افزاید.

حجت الاسلام علی الهی از استادان حوزه علمیه قم نیز در در این همایش گفت: محبت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در کل جریان دین و دیانت اسلام جاری است و ما هر چه داریم به سبب ولایت و علاقمندی به این مکتب است.

الهی گفت: متأسفانه برخی تلاش می کنند با چاپ کتابهایی مناسک و عزاداری و حتی اصل قیام عاشورا را دچار تحریف کنند.

وی با اشاره به اینکه کمرنگ کردن آثار قیام عاشورا یکی از اهداف مستمر دشمنان اسلام است که سعی دارند به هر روشی در این هدف خود موفقیت کسب کنند، افزود: در این موقعیت انجام کار فرهنگی روی جوانان بسیار مهم و حیاتی است و ابتدا باید آنان را نسبت به انحرافات عاشورا و عزاداریها آگاه ساخت.

سومین کنگره عاشورا پژوهی دیروز با حضور اندیشمندان و فضلای حوزه علمیه و دانشگاه در تالار همایش های دارالشفا قم برگزار شد.