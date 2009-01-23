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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

تعداد فیلم‌های محله جشنواره فیلم شهر دو برابر شده است

تعداد فیلم‌های محله جشنواره فیلم شهر دو برابر شده است

دبیر بخش فیلم محله سومین جشنواره فیلم شهر از آغاز به کار هیئت انتخاب و داوری این دوره در دو گروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام اسامی هیئت داوران بخش فیلم محله جشنواره فیلم شهر مجید جوزانی دبیر این بخش به ستاد خبری جشنواره گفت: حجم زیاد فیلم‌های تولید شده امسال موجب شد پیش‌بینی کنیم با دو گروه انتخاب و داوری بتوانیم تا پایان زمان مقرر فیلم‌ها را انتخاب و داوری کنیم.

وی اعلام کرد: حضور هنرمندان برجسته از میان سینماگران می‌تواند به جنبه‌های تشویقی و کشف استعداد در میان این فیلمسازان کمک کند. از همین رو همچون دوره‌های گذشته از دوستان درخواست کردیم با توجه به شأن و سابقه درخشان خود با حضور در هیئت انتخاب و داوری موجب دلگرمی فیلمسازان محلات مختلف تهران شوند.

جوزانی افزود: انتخاب و داوری این بخش برخلاف سایر بخش‌ها همزمان انجام می‌شود. چرا که اگر بخواهیم یک گروه برای انتخاب و گروه دیگر را برای داوری دعوت به همکاری کنیم، از هدف اصلی‌مان که همان تشویق عمومی به فیلمسازی و کشف استعدادها در محلات تهران است دور مانده‌ایم.

وی در پایان گفت: البته در بخش نمایش فیلم‌ها همه 400 و اندی اثر نمایش داده و امسال کتاب ویژه معرفی همه این فیلمسازان چاپ می‌شود. اما در کاتالوگ سومین جشنواره فیلم شهر فقط تعدادی از فیلم‌ها که شایسته حضور در بخش رقابتی هستند معرفی می‌شوند.

کد مطلب 821347

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