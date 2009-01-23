به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام اسامی هیئت داوران بخش فیلم محله جشنواره فیلم شهر مجید جوزانی دبیر این بخش به ستاد خبری جشنواره گفت: حجم زیاد فیلم‌های تولید شده امسال موجب شد پیش‌بینی کنیم با دو گروه انتخاب و داوری بتوانیم تا پایان زمان مقرر فیلم‌ها را انتخاب و داوری کنیم.

وی اعلام کرد: حضور هنرمندان برجسته از میان سینماگران می‌تواند به جنبه‌های تشویقی و کشف استعداد در میان این فیلمسازان کمک کند. از همین رو همچون دوره‌های گذشته از دوستان درخواست کردیم با توجه به شأن و سابقه درخشان خود با حضور در هیئت انتخاب و داوری موجب دلگرمی فیلمسازان محلات مختلف تهران شوند.

جوزانی افزود: انتخاب و داوری این بخش برخلاف سایر بخش‌ها همزمان انجام می‌شود. چرا که اگر بخواهیم یک گروه برای انتخاب و گروه دیگر را برای داوری دعوت به همکاری کنیم، از هدف اصلی‌مان که همان تشویق عمومی به فیلمسازی و کشف استعدادها در محلات تهران است دور مانده‌ایم.

وی در پایان گفت: البته در بخش نمایش فیلم‌ها همه 400 و اندی اثر نمایش داده و امسال کتاب ویژه معرفی همه این فیلمسازان چاپ می‌شود. اما در کاتالوگ سومین جشنواره فیلم شهر فقط تعدادی از فیلم‌ها که شایسته حضور در بخش رقابتی هستند معرفی می‌شوند.