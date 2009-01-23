به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از PNA، "کارلوس اسلیم" میلیاردرمکزیکی حدود 250 میلیون دلار آمریکایی از سرمایه شخصی خود را در روزنامه نیویویرک تایمز - که از نظر اقتصادی شرایط دشواری را تجربه می‌کند - هزینه خواهد کرد.

نیویورک تایمز در حال حاضر 400 میلیون دلار بدهی دارد و به همین خاطر این میلیاردر مکزیکی می‌کوشد بخشی از بدهی‌های آن را از طریق هزینه کردن مبلغ مورد اشاره، پرداخت کند.

"کارلوس اسلیم" 69 ساله، یک تاجر مکزیکی است که شرکتهای Teléfonos de México ٬ Telcel و América Móvil را اداره می کند و در اگوست سال 2007 بیل گیتس را جا گذاشت و ثروتمند‌ترین فرد جهان شناخته شد.‌



تخمین زده می‌شود که وی نزدیک به 70 میلیارد دلار دارایی داشته باشد. اسلیم نقشی اساسی در صنایع ارتباطی مکزیک و آمریکای لاتین دارد و بانفوذترین فرد در شبکه‌های مخابراتی مکزیک و رئیس گروه "آمریکا مووبل" است.