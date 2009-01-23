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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۲۳

اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران فردا اعلام می‌شود

اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران فردا اعلام می‌شود

مدیر امور جشنواره‌های بنیاد سینمایی فارابی از اعلام اسامی آثار بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر در روز شنبه پنجم بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدیان گفت: هیئت انتخاب سینمای ایران به کار خود پایان داد و همه فیلم‌های رسیده به دفتر جشنواره مورد بازبینی قرار گرفتند. ما سعی کردیم استقبال سینماگران را ارج نهیم و فرصت دیدن تمام آثار ارزشمند سینمای ایران را برای مخاطبان فراهم کنیم. جشنواره امسال به لحاظ کیفی متفاوت با سال‌های گذشته است.

فیلم‌های بخش سودای سیمرغ از روز شانزدهم بهمن پس پایان نمایش آثار بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر روی پرده خواهند رفت. در بخش سودای سیمرغ ـ مسابقه سینمای ایران علاوه بر سیمرغ زرین جایزه ویژه سینمای ایران به نگاه ملی، ۱۶ سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 11 تا ۲۲ بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود. 

 

کد مطلب 821350

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