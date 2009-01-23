به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد نمایشگاه عکس، پوستر، گرافیک محیطی و تیزر و آنونس فیلمهایی که از بهمن ۸۶ تا بهمن ۸۷ در تهران روی پرده رفتهاند از ۱۲ تا ۲۲ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این نمایشگاه ۱۲ عکاس با ۷۲ قطعه عکس (مربوط به ۱۱ فیلم)، پنج گرافیست با پنج پوستر، سه گرافیست با سه اثر و ۱۵ تیزر و آنونس در بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی جشنواره رقابت میکنند.
این آثار از میان ۲۵۲ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شدهاند. ایرج تقیپور، بهرام جلالی، ابراهیم حقیقی، مجتبی مشیری و رضا میرکریمی هیئت انتخاب و داوری بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر هستند.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 11 تا ۲۲ بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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