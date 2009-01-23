کریمی آبرویش را در استقلال خرج کرد / برای کسب سه جام می جنگیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از پیروزی 2 بر یک تیمش برابر صبای قم در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از اینکه بخواهم راجع به بازی صحبت کنم از آقای فیروز کریمی باید تشکر ویژه ای داشته باشم. از زمانی که به عنوان مربی در خدمت فوتبال ایران بودم همیشه آقای کریمی را به عنوان الگوی خود قرار داده ام. چرا که ایشان یکی از بهترین مربیان حال حاضر کشور هستند. آقای کریمی در بحرانی ترین شرایط استقلال در فصل گذشته به استقلال آمد و با تمام وجود برای این تیم از جان خود مایه گذاشت. ایشان آبروی چندین ساله فوتبال خود را در استقلال خرج کرد و تلاش فراوانی برای موفقیت استقلال کشید. اما متاسفانه آنطور که باید و شاید نتوانست تیم را به صدر جدول برساند.

وی گفت: تشکر دوم من از آقای عزیز محمدی است به خاطر برنامه ریزی دقیقی که تا پایان فصل به ما داده است. اگر چه من قبلا از ایشان انتقاد می کردم اما در حال حاضر با توجه به برنامه ریزی دقیقی که کرده اند باید از ایشان تشکر کرد.

قلعه نویی در خصوص بازی با صبای قم گفت: طی این فصل تا به حال هیچ تیمی مثل صبای قم ما را تحت فشار قرار نداده بود صبای قم اگر چه در تهران بازی می کرد اما واقعا مقابل ما عالی بازی کرد. خصوصا در 20 دقیقه آخر بازی که فشار زیادی به تیم ما آورد و شما دیدید که صبا با تعویض هایی که انجام داد توانست یک گل به ثمر برساند. اما تعویض های ما بیشتر در این خصوص بود که زمان را از بین ببریم.

وی در مورد استقلال گفت: ما سه هدف را تا پایان فصل دنبال می کنیم ابتدا قهرمانی در لیگ برتر سپس لیگ قهرمانان آسیا و بعد جام حذفی است.

وی گفت: ما چون در سه جا باید بجنگیم نیاز به یک مهاجم دیگر داریم که بتواند در کنار بقیه بازیکنان مثمر ثمر باشد.

وی پیرامون سئوالی در خصوص جذب عنایتی و با توجه به گفته واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال مبنی بر اینکه " چون پول نداریم عنایتی را جذب نمی کنیم " گفت: ما قبلا در این مورد صحبت کرده ایم. عنایتی هر روز با آقای نظری جویبار در تماس است و ما منتظر هستیم مشکل ایشان در امارات برطرف شود و او را جذب کنیم. من از همین جا هم می گویم که آقای واعظی آشتیانی با تمام وجود برای استقلال زحمت می کشد و قول همه نوع همکاری را داده و قرار است آنچه ما نیاز داریم را تامین کند.

سرمربی استقلال در خصوص سئوالی مبنی بر جذب یک دروازه بان دیگر گفت: خدا را شکر ما دو دروازه بان خوب داریم که دروازه بان اول ما وحید است و دروازه بان دوم اشکان نامداری. نامداری فاصله خیلی زیادی با وحید ندارد و هر زمانی که احساس کنیم او در دروازه قرار بگیرد بدون هیچ نگرانی و اضطرابی از او استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص داوری این مسابقه گفت: در مجموع فکر می کنم که داور نزدیک به صحنه ها بود و قضاوت او در نتیجه بازی تاثیر آن چندانی نداشت.