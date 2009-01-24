به گزارش خبرنگار مهر، این نوشته داستانی است به نام "کرسی بیهوده" که در سال 1920 نوشته شده و از 22 هزار کلمه تشکیل شده است.

به گفته فرانسو جالیکس نویسنده‌ای که به طور خاص درباره آثار و زندگی این نویسنده‌ بریتانیایی تحقیق و پژوهش کرده، گرین چندین اثر و نوشته از خود بر جای گذاشته که تا کنون کشف نشده‌اند و همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند.

هنری گراهام گرین ( 1991 - 1904) رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد ادبی انگلیسی در طول عمر خود 64 کتاب برجا گذاشت که از جمله آنها می توان به "دیوید لاج"، "مرد وسط"، "قطار استانبول"، "صخره برایتون"، "قدرت و جلال"، "وزارت ترس" و "آمریکایی آرام" اشاره کرد.

کریم امامی، پرویز داریوش، بهاءالدین خرمشاهی، عباس پژمان، عزت الله فولادوند و عبدالله آزادیان ترجمه‌هایی از آثار گرین را به فارسی ترجمه کرده‌اند.