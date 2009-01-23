اجرای 1000 میلیارد ریال پروژه زیربنایی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، سید عبدالجلیل رضوی افزود: عمده این طرحها در بخش های توسعه شبکه برق، شبکه آبرسانی، ساخت آب شیرین کن، سدهای مهار سیلاب به عنوان بخشی از این پروژه ها یاد کرد.

وی افزود: در سه سال گذشته حدود دو هزار میلیارد ریال برای ساخت پروژه های عام المنفعه مانند سالن های ورزشی، مدرسه، هنرستان، مراکز بهداشتی، مسجد، دانشگاه و مراکز علمی در مناطق حوزه نفوذ پارس جنوبی هزینه شده است .

رضوی با بیان این که 100 درصد تعهدات وزارت نفت در دور اول سفر هیئت دولت به استان بوشهر انجام شده است، گفت: عمده این تعهدات در حوزه درمان، آموزش، مراکز علمی و احداث راه بوده است .

وی با بیان این که مطالعات پروژه های دور دوم سفرهای استانی نیز کامل شده و برای آنها تامین اعتبار لازم صورت گرفته است، اظهار داشت: معادل 700 میلیارد تومان پروژه توسط وزارت نفت برای دور دوم سفر استانی هیات دولت به استان بوشهر در این استان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: به منظور کنترل آلودگی هوا و دریا در این منطقه آزمایشهای منظم توسط واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست زیست صورت می گیرد .

