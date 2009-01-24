بوعلی سینا نقطه قوتی برای معرفی همدان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریستیان دوهامل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در همدان در بازدید از آرامگاه بوعلی سینا، اظهار داشت: در کشورهای اروپایی نزدیک به 700 سال کتاب های بوعلی سینا در زمینه پزشکی تدریس می شد.

دوهامل با بیان اینکه شهر همدان در جهان ناشناخته مانده است، تصریح کرد: مسئولان استان همدان با بهره گیری از شخصیت برجسته بوعلی سینا می توانند همدان را بیشتر در سطح جهان معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران از لحاظ علمی در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دانشگاه های پیشرفته جهان از جمله دانشگاه استنفرد انگلستان، اغلب دانشجویان نخبه ایرانی هستند.

وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر روابط علمی دانشگاه های ایران و فرانسه در حال گسترش است و در زمینه انجام تحقیقات پژوهشی نیز اقداماتی انجام شده است.

کریستیان دوهامل با تاکید بر گسترش تبلیغات گردشگری در استان همدان و جذب توریسم خاطرنشان کرد: بعضی از کشورهای دنیا، از همدان، تنها شخصیت بوعلی سینا را می شناسند و از جاذبه های گردشگری آن اطلاع ندارند.