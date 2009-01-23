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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

خطیبان جمعه عراق:

سخنان اوباما مقدمه ای برای سقوط هیمنه آمریکا است

سخنان اوباما مقدمه ای برای سقوط هیمنه آمریکا است

خطیبان جمعه عراق سخنان رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف خویش را مقدمه ای برای فروپاشی فکری و هیمنه این کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "صدرالدین قپانچی" امام جمعه نجف با اشاره به برخی سخنان اوباما از جمله اینکه سقوط آمریکا امری اجتناب ناپذیر است، گفت: گورباچف 20 سال پیش هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چنین کلامی را بر زبان آورد و سپس نیروهای خویش را از افغانستان خارج کرد.

امام جمعه نجف در ادامه تصریح کرد: اکنون اوباما نیز گفته است که "باید از عراق عقب نشینی و آن را به اهل خود واگذار کنیم."

قپانچی تصمیم آمریکا مبنی بر عقب نشینی از عراق را تصمیمی خوب توصیف کرد که بیانگر صحت روند سیاسی عراق است.

خطیبان جمعه بغداد و واسط نیز از شهروندان عراقی خواستند تا در انتخابات شوراهای استانی شرکت کنند.

"شیخ صادق العیساوی" امام جمعه واسط اظهار داشت: عدم مشارکت در انتخابات شوراهای استانی به نفع کشور نیست زیرا کسانی وجود دارند که از فهرست های انتخاباتی خالی سو استفاده می کنند.

وی همچنین بر ضرورت انتخاب افراد شایسته در این انتخابات تاکید کرد و از تمامی احزاب سیاسی شرکت کننده در این انتخابات خواست تا پس از پیروزی، وعده های انتخاباتی خود را فراموش نکنند.

"حارث العبیدی" خطیب جمعه بغداد نیز خاطرنشان کرد: عراقی ها از اشغال و طائفه گرایی رنج برده اند و در حال حاضر از طریق مشارکت در انتخابات با هدف بازسازی بر اساس چارچوب های صحیح، زمان تغییر، اصلاح و غرامت به خسارت دیدگان فرا رسیده است.

وی از سوی دیگر به حوادث غزه اشاره و تصریح کرد که فلسطینی ها با پایداری و عدم کناره گیری از اهداف و آرمان هایشان در جنگ غزه به پیروزی رسیدند.

"احمد الصافی" نماینده آیت الله سیستانی در کربلا نیز در خطبه های امروز نماز جمعه از مسئولان دولت خواست تا از طریق مشاوره های متخصصان و افراد شایسته برای کاهش پیامدهای بحران مالی جهان بر عراق اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند.

کد مطلب 821376

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