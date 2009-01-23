شایسته پیروزی بودیم نه شکست / برای پیروزی برابر استقلال آماده می شویم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اکبر میثاقیان عصر امروز پس از شکست یک بر صفرتیمش مقابل مقاومت سپاسی در جمع خبرنگاران افزود: در این بازی چندین موقعیت گل داشتیم که بازیکنان نتوانستند از آنها استفاده کنند و در مجموع می توان گفت ما می توانستیم با دقت بیشتر بازی را به سود خود به پایان ببریم.

وی در مورد وضعیت داوری خاطرنشان کرد: تیم داوری جوان این بازی در چندین موقعیت سوت نزد و در برخی موقعیت ها نیز دیگر سوت زد که در چنین شرایطی تیم ما نتوانست با نظم مناسبی بازی را ادامه دهد.

سرمربی استقلال اهواز در ادامه در پاسخ به این سئوال خبرنگاران پیرامون عدم حضور جان واریو در بازی آینده استقلال تهران مقابل استقلال اهواز عنوان کرد: این موضوع برای ما فرقی نمی کند چرا که استقلال اهواز برای پیروزی در این بازی به زمین خواهد رفت.

میثاقیان درپایان گفت: شاید این شانس من باشد که هر تیمی که در خطر سقوط است من باید آن را نجات دهم.